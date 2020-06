Bénéficiaires de congés exceptionnels : Pas de ponction sur salaire

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a instruit ses services de ne pas procéder à des ponctions sur les salaires des travailleurs et de leur verser la totalité de la somme, sans réduction, au titre des périodes au cours desquelles ils ont été mis en congé exceptionnel décidé par le président de la République, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Coronavirus.

Une correspondance de l'Inspection générale du travail à l'intention des inspecteurs de wilaya souligne que toute ponction en vue de régler une situation antérieure constitue une violation flagrante des lois en vigueur.

La même correspondance précise, en réponse aux demandes de certaines institutions, que les travailleurs doivent recevoir leur salaire complet sans ponction aucune au titre des périodes pendant lesquelles ils ont été mis en congé forcé. Le salaire ne peut être ni bloqué ni déduit, et ce quel que soit le motif afin de ne pas affecter les travailleurs.

La correspondance indique que toute ponction sur salaire des travailleurs mis en congé exceptionnel constitue une infraction aux dispositions de l'article 90 de la loi 90-11 et stipule que les rémunérations dues par l'employeur ne peuvent être frappées d'opposition et de saisie ni être retenues pour quelque motif que ce soit, au préjudice des travailleurs auxquels elles sont dues.

Cette correspondance est la deuxième du genre en relation avec les salaires des employés durant cette période de confinement.

Le ministère des Finances, par le biais de la direction du Trésor public, a chargé ses services à travers le pays de ne pas déduire les salaires des employés qui bénéficient du congé exceptionnel. Il leur a également interdit de toucher à la prime de rendement, toute action dans ce cadre constituant une infraction à la loi et une atteinte aux procédures en faveur des travailleurs définies par les pouvoirs publics. La correspondance des services du Trésor public a déploré cependant des dépassements concernant la prime de rendement qui a connu une baisse au cours du deuxième semestre, en raison de la «mauvaise application» des procédures liées aux congés exceptionnels, pourtant consacrées par un décret paru au Journal officiel.

Les mêmes services ont été surpris par le recours des secrétaires de trésorerie des institutions et administrations publiques à la ponction sur la valeur de la prime en réduisant sa notation, ce qui a conduit à une baisse sensible des salaires des fonctionnaires.

Dans le secteur de l'Éducation, qui compte plus de 700.000 employés à l'échelle nationale, de nombreux travailleurs et enseignants de plusieurs wilayas ont été surpris par des retenues opérées sur leurs salaires, variant entre 5.000 et 9.000 dinars. Ces ponctions ont été rejetées dans l’ensemble par les travailleurs qui ont envoyé des lettres de réclamation au ministre de l'Éducation nationale lui demandant d'intervenir.

Il convient de souligner que le décret exécutif N° 69/20 stipulait explicitement la nécessité de mettre en congé exceptionnel, 50% des travailleurs, tout en maintenant leurs salaires.

De leur côté, les inspecteurs de la gestion financière ont confirmé, dans les rapports détaillés soumis au ministre à la suite des plaintes reçues, que l’opération de ponction sur les salaires est «incompréhensible» et «sans justification légale», expliquant que les enquêtes effectuées par les services économiques montrent que les dossiers des enseignants et travailleurs sont totalement exempts de toute absence, argument utilisé par certains responsables de l'éducation de wilaya pour justifier les ponctions.

Salima Ettouahria