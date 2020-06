L’ANR transmet ses suggestions à la Présidence : Des réserves sur une seule disposition

L'Alliance nationale républicaine a remis hier à la présidence de la République ses propositions concernant le projet de la révision constitutionnelle établies par la commission d'experts à la suite de l'examen de la première mouture de l'avant-projet dont il a été rendu destinataire au même titre que les autres formations politiques.

Certaines dispositions de cette mouture ont été approuvés par l'ANR alors que d'autres ont été enrichies où réajustées. Dans un communiqué rendu public, hier, le parti affirme qu'il a émis des réserves sur une seule disposition sans préciser laquelle tout comme il n'apporte davantage de détails au sujet de celles qu'il a adoptées où enrichies.

«Une conférence de presse sera animée la semaine prochaine par Belkacem Sahli, SG du parti, l'ordre du jour traitera essentiellement de la contribution de l'ANR à ce projet», lit-on dans le communiqué.

L'ANR plaide en faveur d'une vision consensuelle et une adhésion massive des différents partenaires politiques au succès de cette démarche. Il invite les hautes autorités «à consolider encore davantage le processus du rétablissement de la confiance entre le citoyen et les institutions de l'État». Il appelle à l'adoption de mesures d'ordre politique et socio-économique de nature à favoriser l'émergence d'un climat d'apaisement devant impacter l'organisation, dans de bonnes conditions, du référendum sur le projet de la révision constitutionnelle. Il plaide aussi pour une dynamique de consultation inclusive et pérenne entre l'ensemble des partenaires politiques et de l'opposition, estimant qu'il s'agit d'une condition indispensable au succès du projet, mais aussi des autres actions de réforme politiques et institutionnelles à venir.

Dans cette optique, il suggère une meilleure ouverture des médias publics et privés à même de permettre à tous les acteurs politiques d'émettre un avis responsable et citoyen sur cette étape cruciale que vit le pays et ses perspectives en termes de consolidation de la démocratie et de mise en place d'un nouveau système de gouvernance à même de garantir une meilleure prise en charge des aspirations de la nation en matière d'ouverture et de progrès. Il suggère également que la classe politique soit informée à temps des différentes étapes à venir dans l'évolution du projet de révision constitutionnelle avant son étape finale, c'est-à-dire le recours au référendum.

Karim Aoudia