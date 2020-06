Grand angle : Joe Biden peut y croire !

C’est chose faite pour Joe Biden. L’ancien vice-président de Barack Obama de 2009-2017 a officiellement décroché l’investiture démocrate. Et c’est donc lui qui affrontera lors de l’élection présidentielle prévue, à l’ automne prochain, le président sortant Donald Trump. «Je vais passer chacun des jours qui nous séparent du 3 novembre à me battre pour gagner le vote des Américains tout autour de ce grand pays afin que, ensemble, nous gagnions la bataille pour l’âme de cette nation, et afin que nous assurions de reconstruire notre économie sans oublier personne», a-t-il déclaré à l’issue de son investiture. Sera-t-il le 46e président des Etats-Unis d’Amérique ? Ses chances de remporter la présidentielle sont intactes. Mieux, à quelques mois de ce rendez-vous, le candidat démocrate ne pouvait espérer meilleur contexte. En effet, les évènements qui s’enchaînent ces dernières semaines aux Etats-Unis érodent la popularité du président sortant et font le lit de son successeur. Il faut dire aussi que Trump cumule les erreurs. C’est pourquoi il est permis de croire que sa gestion très critiquée de la pandémie de Covid-19 et des nombreuses manifestations qui ont suivi la mort de l’Afro-Américain, George Floyd, risquent de lui couter cher le 3 novembre prochain. Pour d’aucuns Donald Trump n’est pas à l’abri d’une défaite électorale et ce même s’il sait qu’il pourra toujours compter sur le soutien indéfectible d’une frange de la population qui lui est fidèle. Mais ce soutien sera-t-il suffisant ? D’après les derniers sondages, les électeurs des Etats décisifs sont en train de basculer dans l’autre camp. Selon d’autres sondages, 57% des Américains désapprouvent la politique de Donald Trump. Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, 40 millions d’Américains sont à la recherche d’un emploi. Une réalité qui fera dire à un spécialiste des Etats-Unis que «si en juillet l’économie va toujours aussi mal ce sera trop tard (pour Trump), les électeurs auront déjà forgé leur opinion». De quoi laisser rêver Joe Biden qui peut-être en janvier 2021 occupera le Bureau ovale. Mais il est certain que Donald Trump ne l’entend pas de cette oreille et ne cédera pas la Maison blanche sans avoir mener une bataille féroce, comme lui seul en a le secret.

Nadia K.