Le président Brahim Ghali : «Une grande perte» pour le peuple sahraoui

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a affirmé hier que la disparition de feu M’hamed Kheddad était «une grande perte pour le peuple sahraoui».

S’exprimant, à l’issue de la cérémonie d’inhumation du défunt M’hamed Kheddad, le président Brahim Ghali a affirmé que sa disparition est «une grande perte pour le peuple sahraoui et pour les peuples amis et alliés du peuple sahraoui».

«Les Sahraouis ont perdu ainsi une des sommités de ce peuple militant, ayant combattu, résisté, défendu, négocié, voyagé, géré et dirigé», a encore souligné à la presse le secrétaire général du Front Polisario.

Le diplomate sahraoui M’hamed Kheddad, décédé le 1er avril dernier, a été inhumé dans le cimetière de la wilaya de Smara (camps de réfugiés sahraouis), en présence du président Brahim Ghali, de membres du secrétariat national du Front Polisario et du gouvernement, du Conseil national et du Conseil consultatif sahraouis, ainsi que de membres de délégations étrangères amies et d’une foule nombreuse.