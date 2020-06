Climat : Le monde vient de connaître son mois de mai le plus chaud

«Mai 2020 a été le mois de mai le plus chaud jamais enregistré, selon un ensemble de données reconnues au niveau international», a signalé vendredi dans un communiqué l'Organisation météorologique mondiale (OMM) dont le siège se trouve à Genève. L'OMM avertit que cela aura un impact majeur sur la biodiversité et les écosystèmes — le thème de la Journée mondiale de l'environnement — ainsi que sur le développement socioéconomique et le bien-être humain. Cette année, la Journée mondiale de l'environnement souligne que c'est le temps de la nature et appelle à «faire repousser plus vert» et à reconstruire en mieux pour les hommes et la planète. «Les gouvernements vont investir dans la relance, et il est possible de s'attaquer au climat dans le cadre du programme de relance. Il est possible de commencer à infléchir la courbe au cours des cinq prochaines années», a déclaré le secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas. M. Taalas a souligné à plusieurs reprises que le ralentissement industriel et économique provoqué par la COVID-19 ne saurait se substituer à une action climatique soutenue et coordonnée visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. En raison de la très longue durée de vie du CO2 dans l'atmosphère, l'impact d'une baisse des émissions ne devrait pas entraîner une réduction des concentrations de CO2 dans l'atmosphère.