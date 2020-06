Dans la lucarne : Le MCA reste-t-il ambitieux ?

Plus de deux mois s’étaient écoulés depuis la décision de tout reporter, alors qu'on n'était qu'à la 22e journée du championnat national. C'est-à-dire qu'il y a encore 24 points en l'air. Donc, personne ne peut préjuger en ce moment de quoi sera fait demain. Car ce virus qui circule encore n'a pas permis aux scientifiques de percer tous ses secrets afin de pouvoir le combattre efficacement... La chloroquine fait du bien, mais... C'est vrai que beaucoup de nos compatriotes contaminés sont sortis guéris des hôpitaux, mais notre championnat est encore à l'arrêt. On attend la reprise avec une impatience inégalée. Cependant, cela n'a pas empêché les clubs de bouger et de faire des déclarations chacun selon ses intérêts. Certains, du fait que la situation les arrange, ont demandé tout simplement d'arrêter le championnat en proclamant le CRB champion d'Algérie, même s'il lui reste encore neuf (09) matchs à jouer, mais 27pts, c'est beaucoup. Nombreux sont les clubs qui ne sont pas du même avis. Parmi eux, il y a le MCA. Son entraîneur, Neghiz, demeure assez serein en affirmant qu'«il accepte toutes les décisions que les autorités politiques et sportives du pays peuvent prendre». En cas de reprise, son équipe qui compte un match en retard a toutes les chances de terminer en apothéose. Pour le moment. Le doyen est à la 2e place, ce qui accentue ses chances de coiffer ses adversaires au poteau. Quelle que soit la formule qu'on pourrait adopter, le MCA est prêt à tous les cas de figure. Une fin de saison, cependant, qui reste indécise. Ce ne peut qu'être passionnant.

Hamid Gharbi