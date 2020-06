Handball : Probable reprise du championnat en Septembre

Au terme d'une réunion qui aura duré plus de quatre heures, avec l'ensemble des présidents de clubs de la division dite d'excellence, la Fédération algérienne de handball n'est pas parvenue à trancher la date de reprise du championnat. En effet, en débat samedi soir par visioconférence avec l'ensemble des acteurs du championnat, le président de la CAHB, qui a tout de même retenu certains principes pour la suite des événements, a laissé en suspens la date du retour à la compétition. Selon lui, il n'est pas question de déclarer la saison blanche.

Les champions des ligues Une et Deux seront déterminés, alors que la coupe d'Algérie risque d'être annulée pour cette saison. «Pour nous, il est impératif de désigner les champions des deux premiers paliers. Cependant, une chose est sûre. Nous n'allons pas reprendre la compétition au lendemain du déconfinement, qui se fera très certainement par étapes.

Nous allons attendre l'ouverture des salles de sport d'abord. C'est indispensable pour permettre aux différents clubs, qui auront besoin de six semaines de préparation avant de reprendre le championnat. Ceci dit, il sera par ailleurs très fort pour les clubs du sud du pays d'organiser des séances d'entraînement dans des salles démunies de climatisation en période caniculaire.

On n'a donc pas arrêté une date pour le retour à la compétition. On attend de voir la suite des événements. Néanmoins, il est fort possible qu'on reprenne le championnat début septembre, avec probablement une nouvelle formule de compétition qui nous permettra de clôturer la saison rapidement. On accordera une quinzaine de jours de trêve pour les différentes mutations, avant d'entamer l'exercice prochain. Cependant, si on n’a pas assez de temps, on sera contraints de sacrifier la coupe d'Algérie», nous a déclaré Habib Labane à l'issue de sa réunion avec les représentants des clubs. Pour rappel, la CAHB avait lancer une large concertation pour connaître l'avis des différentes équipes de l'élite quant à la poursuite ou non du championnat. Les clubs se sont évidemment positionnés en fonction de leurs positions au classement et leurs intérêts respectifs. Pour rappel, le première phase du championnat national n'est pas encore achevée. De plus, il restera encore les play-off et play-down à disputer, en fonction du programme initial.

D'autre part, la CAHB a arrêté le programme de préparation de l'équipe nationale en prévision du mondial, prévu en janvier en Egypte. Les protégés du coach français Alain Portes effectueront six regroupement à Alger et deux stages à l'étranger, ponctués par des matchs amicaux. Le premier regroupement aura lieu à partir du mois d’août dans la capitale.

Redha M.