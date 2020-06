Samir Houhou, ex-joueur et entraîneur : «Le MOC de cette saison a de bonnes ambitions pour retrouver la ligue 2»

Buteur historique du Mouloudia de Constantine avec 62 buts, Samir Houhou revient dans cet entretien sur son parcours de joueur et d’entraîneur, ainsi que sur de nombreux points d’actualité.

El Moudjahid : Après trois mois d’arrêt des compétitions, comment envisagez-vous la reprise du championnat ?

Samir Houhou : Le joueur perd ses repères s’il ne touche pas au ballon pendant une semaine ou quinze jours, alors, si la période d’arrêt est de trois mois... L’aspect physique est l’élément le plus redoutable de cette coupure, il faut une mini-préparation pour reprendre la compétition. Cela dit, on ne peut se prononcer sur la planification d’un programme de préparation avant de connaître la date de la reprise.

La charge d’entraînement pour que l’entraîneur est la clé de cette situation pour connaître le dosage des entraînements afin de préparer les joueurs pour la reprise afin d’éviter d’éventuelles blessures. On peut programmer ses stages en fonction du nombre de jours avant le jour J.



Vous avez écrit votre nom en lettres d’or dans un grand club comme le Mouloudia de Constantine. Que gardez-vous de ce passage dans le club de votre ville natale ?

Le MOC est un grand chapitre de mon enfance et jeunesse. Je suis fier d’être le buteur historique du club avec 62 buts. Certains disent que le club fait le nom du joueur, je dirai plutôt que c’est le joueur lui-même qui écrit son nom en lettres d’or dans un club à travers sa rigueur, son éducation, mais aussi pour son talent. Les dirigeants de l’époque nous ont mis dans les meilleures conditions.

Jouer pour le MOC donne une sensation de jouer pour un club historique, avec une grande base de supporters. Je jouis d’un grand respect de la part des supporters jusqu’à aujourd’hui, et je dirai que c’est la plus grande réussite.



Pourquoi, selon vous, un si grand club comme le MOC se trouve en troisième division ?

Le problème du MOC est le changement de président chaque année. On sait tous que chaque président adopte une nouvelle politique, et le pire, c’est le changement d’entraîneur et de joueurs. L’instabilité est le maillon faible de l’épanouissement du club. Chaque président ramène une philosophie qui affecte les résultats et laisse le club noyé dans de nombreux problèmes. Dommage que le MOC soit en division amateur, mais je dirai que cette année, le club est bien parti pour retrouver la Ligue 2, il est classé à la deuxième place, et les joueurs ont beaucoup d’ambition pour revenir en force.



Est-ce que les catégories jeunes du MOC continuent d’enfanter de bons joueurs comme c’était le cas autrefois ?

A l’image de tous les clubs algériens, depuis l’entrée en force de l’aspect monétaire au cœur du football algérien, personne, aucun club ne se base sur la formation, ce qui est dramatique à mon point de vue. Le MOC fait partie de cette tragédie nationale : chercher à recruter des joueurs, même si certains ont été récemment promus pour jouer avec l’équipe fanion.



Quel changement constatez- vous entre la période où vous étiez joueur et entraineur ?

A notre époque, on n’était pas trop concentré sur l’aspect financier. Il n’y avait pas beaucoup d’argent, on avait de quoi vivre dignement, de quoi pouvoir finir ses études universitaires… ce qui n’est pas le cas aujourd’hui où des joueurs se concentrent plus sur l’argent que sur l’amélioration de leur niveau. Le joueur d’aujourd’hui n’est pas affecté s’il ne joue pas ou s’il passe une saison sur le banc de touche, par contre, il est affecté s’il ne touche pas beaucoup d’argent, et c’est ce qui cause le manque de concentration des joueurs, sans oublier les problèmes administratifs des clubs. Toutes les équipes ont des problèmes financiers, elles engagent des joueurs avec des salaires faramineux qu’elles ne sont même pas capables de leur payer ; ce cumul de dettes détériore le psychique du joueur et le force à venir à l’entraînement par respect pour le coach ou par obligation de se pointer, nullement par pure envie de relever le défi et être le meilleur pour les prochaines échéances sportives.



A votre époque, il y avait beaucoup d’attaquants professionnels. Pourquoi, selon vous, l’Algérie n’enfante-t-elle plus de grands attaquants ?

En effet, c’est une problématique qui a fait récemment l’objet d’une étude. Premièrement, l’attaquant demande une forte personnalité et un psychique inébranlable. C’est le poste le plus difficile, car même dos au but, on lui demande de marquer, et je parle de l’avant- centre numéro 9 et non pas des ailiers. Et pour y parvenir, il faut avoir de grandes qualités techniques et tactiques. L’emplacement tactique, l’appel de balle, sans oublier la technique, car la zone où joue l’attaquant grouille de défenseurs. La responsabilité de l’attaquant est difficile, c’est la raison pour laquelle beaucoup de joueurs évitent de nos jours d’évoluer dans ce poste, car lorsque l’équipe perd le match, le premier à être pointé du doigt est l’avant-centre. Il faut dire aussi que c’est un phénomène mondial, il y a de moins en moins d’attaquants de métier qui émergent comme c’était le cas autrefois.



Vous avez eu récemment une brève expérience avec l’USM Blida. Peut-on savoir les raisons de votre départ ?

J’ai pris l’équipe suite à une longue série de résultats négatifs, dans des conditions particulières, je savais très bien dans quel terrain je m’aventurais… Je voulais provoquer le déclic pour que l’équipe réagisse, mais hélas, ça n’a pas marché, on a fait des matchs nuls et une défaite à l’extérieur. Je n’ai pas trouvé l’équipe dans de bonnes conditions, et je dirai que le problème n’est pas purement technique: les joueurs n’avaient pas touché leurs salaires depuis cinq mois, ce qui les a mis dans un état de manque de concentration.

Entretien réalisé par :

Kader Bentounès