Sous le slogan «La culture nous réunit», l'ONCI organise des représentations musicales et théâtrales britanniques offrant au spectateur l'occasion de «découvrir la culture et les arts» du Royaume-Uni, comme l'opérette «Cendrillon», la pièce musicale «The Ring Cycle» et la pièce théâtrale «Macbeth», et ce dans le cadre de la coopération culturelle entre l'Algérie et le Royaume-Uni visant à renforcer «les échanges».

Par ailleurs, l'Office organise les 7 et 8 juin des programmes artistiques algériens «en hommage à nombre de symboles» de l'art algérien, décédés, à l'instar des deux hommes de théâtre Azzedine Medjoubi et Abdelkader Alloula ainsi que l'artiste Warda El-Djazairia.