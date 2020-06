Lutte contre les incendies de forêt : Renforcer les moyens d’action à Sétif

Une wilaya également connue pour sa vocation agricole et qui s’apprête à entamer la campagne moissons-battages sur les 195.000 hectares emblavés au titre de la campagne céréalière 2019-2020.

Ce sont là deux arguments forts qui appellent à la vigilance et la mise en œuvre d’un programme d’intervention adapté à la lutte contre les feux de forêt et de récoltes et qui fait l’objet de la plus haute attention des différents intervenants, réunis plusieurs fois pour dégager une stratégie commune et veiller à l’utilisation rationnelle des moyens de chaque secteur en fonction des spécificités.

Avec le retour des grandes chaleurs sur les hautes plaines sétifiennes et les nombreux massifs forestiers, le premier maillon de cette chaîne vient d’être mis en œuvre avec une imposante campagne de sensibilisation qui s’étalera jusqu’au 29 de ce mois.

Une vaste entreprise qui permettra à la caravane de sensibilisation contre les feux de forêt et de récoltes dont le départ a été donné par le secrétaire général de la wilaya, de sillonner 48 communes à travers lesquelles les services de la Conservation des forêts, ceux de la Protection civile, la CRMA, la Direction de l’agriculture, celle de l’Environnement, les Scouts musulmans algériens, les responsables et adhérents de la Fédération de chasse et tous les partenaires impliqués iront au contact des populations et des agriculteurs.

«Nous avons déjà procédé à l’installation des comités opérationnels des communes, de daïra et de wilaya ainsi que des comités riverains au moment où le plan de prévention et de lutte contre les incendies a été également approuvé.

Nous sensibiliserons donc à outrance avec nos partenaires», relève Saci Haga, chef de service de la protection à la Conservation des forêts qui nous indiquera par ailleurs que le dispositif de lutte comprend 8 brigades d’intervention, 15 brigades mobiles avec la mobilisation de tout le personnel et agents de la Conservation.

Pour ce qui est des infrastructures de forêts, 1600 km de pistes forestières ont été ouverts avec 19 postes de vigie, 82 points d’eau et 200 hectares de tranchées pare-feu.

Du côté de la Protection civile, le capitaine Lamamra Ahmed, responsable de la cellule de communication, fait état des avancées de la Protection civile qui compte désormais 18 unités, 30 camions tout-terrain de lutte contre les feux de forêt répartis sur les différentes unités et près de 1000 agents qui seront sur le terrain selon un programme précis.

Ces moyens seront consolidés par la colonne mobile de lutte qui sera dotée de moyens humains et matériels conséquents ainsi que par les postes avancés installés au niveau des fermes pour accompagner les agriculteurs. Par ailleurs, 52 communes sont programmées sur 20 sorties pour la sensibilisation durant ce mois de juin.

F. Zoghbi