Protection de l’environnement : Repenser nos comportements

Protéger nos ressources naturelles, éviter la dégradation de l’atmosphère ou tout simplement veiller à réunir toutes les conditions nécessaires à la promotion de notre santé et notre bien-être dépendent surtout de notre implication ou plutôt notre engagement pour lutter, tous les jours, contre toutes les atteintes à même de bouleverser l'ordre des choses sur les plans naturel, climatique et sanitaire à la fois.

La responsabilité de chacun dans la protection de l'environnement reste la seule et unique garantie pour éviter les pires scénarii des spécialistes qui menacent la planète, à l'heure d'une industrie, motivée par le gain au détriment de la qualité de l'environnement et du devenir de l'homme, de plus en plus exposé à tous les dangers.

Les préjudices causés aux ressources hydriques, aux espèces floristiques et faunistiques, aux saisons, à l'agriculture et autres renseignent, aujourd'hui, sur le fossé entre ce qui existe et ce qui doit exister en termes de mécanismes de «défense» pour remédier à tous les dommages perpétrés contre l'environnement, devenus de nos jours criants. En Algérie, il existe des lois et des institutions susceptibles d'éviter des catastrophes écologiques et environnementales, allant de la taxe, imposée au pollueur-payeur, ou encore celles relatives à la restructuration et la valorisation des ressources naturelles, la prévention et la lutte contre toutes les formes de pollution et de nuisance, ainsi que le développement des espaces verts, mais nous sommes encore loin des comportements et des gestes «sauveurs» de l'environnement. Et pour cause, l'absence de culture environnementale.

L'incivisme fait que l’on se soucie rarement des notions d'hygiène en dehors de chez soi, tout comme le sort de ces carrés verts embellisseurs dans les quartiers, dénaturés, piétinés au vu et au su de tous les voisins qui tournent le dos à la notion du vert.

Il faut dire que nous sommes sur cette question très en retard, comparés à d'autres pays où la protection de l’environnement prend la forme d'une revendication citoyenne quotidienne, au même titre que les autres doléances et besoins pressants. Malheureusement, ce genre de préoccupations se limite aux associations à caractère écologique ou à des organismes qui activent dans ce domaine. Le citoyen ne se sent pas concerné par ce type de thématiques, jugées secondaires et sans importance par rapport à d'autres priorités qui s'imposent. Revoir l’échelle de nos besoins est plus que nécessaire, d'autant plus qu'aujourd'hui, parler de l'environnement, c'est aussi parler de l'agriculture, de l'économie, de l'aviation, de la météo et du PIB. Pour la simple raison qu'il existe une corrélation entre tous ces secteurs et l'environnement.

Samia D.