NOUVELLES De CONSTANTINE

Hamma Bouziane

Les autorités au chevet des zones d’ombre

Dans la perspective de redynamiser les différents chantiers du développement socio-économique à travers la wilaya, de même que d’inspecter les zones d’ombre recensées, le chef de l’exécutif, Ahmed Abdelhafid Saci, a effectué une tournée de travail dans la daïra de Hamma Bouziane, la plus importante du Nord-Constantinois.

Rentrée scolaire

24 nouveaux établissements programmés

En prévision de la prochaine rentrée scolaire, les autorités de la wilaya de Constantine mettent les bouchées doubles afin que s’effectue, dans les délais, la livraison des établissements programmés à cette occasion. Ils sont implantés dans diverses localisés, essentiellement au niveau des pôles urbains qui connaissent de grandes opérations de relogement à leur tête la circonscription Ali-Mendjeli, en plus de Massinissa et Aïn Nahas, tous deux dépendant de la commune du Khroub, et enfin la localité de Retba, dans la commune Didouche-Mourad, qui devra accueillir dès juillet quelque 1.500 bénéficiaires de logements de la formule AADL. Sont également concernées les communes qui connaissent une grande densité de la population à l’image de Constantine, Hamma-Bouziane, Zighoud-Youcef, Aïn Smara et Ouled Rahmoune. Ainsi, pour cette année, la carte scolaire de la wilaya sera renforcée par 24 établissements. Il s’agit de cinq nouveaux complexes scolaires, en plus de 25 classes d’extension. Deux d’entre les nouvelles écoles, Abderrahmane-Dakhel, située dans la commune du chef-lieu, et Djebbari-Ayache, qui se trouve à Ouled Rahmoune, seront dotées d’une cantine scolaire d’une capacité de 200 repas/jour, ce qui devrait contribuer à remédier aux lacunes constatées au cours des précédentes années, où certains écoliers ont dû se contenter de repas froids, chose qui avait été vivement dénoncée par les associations de parents d’élèves. Les établissements d’enseignement moyen (CEM) ne sont pas en reste, avec la réception de 10 nouveaux collèges, un service de demi-pension pour le CEM Houari-Boumediene de la commune Benbadis (ex-El Heria) et enfin trois unités médicales de contrôle et de diagnostic dans les communes de Constantine et de Hama-Bouziane. Lors d'une réunion tenue avec certains directeurs de l’exécutif, à leur tête celui de l’éducation, et ceux des établissements du secteur concernés par une extension ou de nouveaux équipements, les bureaux d’études et les entreprises de réalisation, le wali, Ahmed Saci Abdelhafid, a donné des instructions strictes pour que les travaux soient finalisés dans les délais, soit avant la fin du mois d’août: la prérentrée des enseignants étant prévue pour le 6 septembre. AEP Travaux de réparation au château d’eau Touifez La Société d’eau et de l’assainissement de Constantine (SEACO) a entamé, début juin, des travaux de réparation au niveau du château d’eau Touifez, situé dans la cité du 5-Juillet 1962, lequel dessert différents quartiers du centre-ville, à l’image du Coudiat, le boulevard Belouizdad (ex-Saint Jean), Bellevue, ainsi que les cités du 20-Août et Boussouf. L’opération, dont le lancement a été effectué en présence du wali, Saci Ahmed Abdelhafid, concerne la canalisation principale, d’un diamètre de 800 mm, laquelle a subi une importante panne. Afin de ne pas léser les citoyens des quartiers susmentionnés, la desserte en eau potable ayant naturellement connu de nombreuses perturbations, la société a mis à leur disposition des camions-citernes, ce qui devrait les aider à passer la période des travaux dans les meilleures conditions. Il convient de signaler que le chef de l’exécutif, qui a assisté sur place à un exposé sur les projets en cours dans le secteur des ressources hydriques, a demandé au responsable de la SEACO d’établir un dossier technique concernant la réhabilitation des châteaux d’eau situés dans le quartier de Bellevue, et ce dans le but renforcer la distribution d’eau potable au niveau des foyers du centre-ville. Pour rappel, la SEACO exploite un réseau de distribution long de plus de 1.700 km, avec des diamètres compris entre 40 mm et 300 mm. Chaque année, elle lance un programme de maintenance et de renouvellement de ses équipements et réseaux. Avec l’extension urbaine qu’a connue Constantine, l’activité de la société s'est développée, notamment au niveau de la circonscription administrative Ali-Mendjeli, où de nombreux projets ont été récemment réceptionnés, entre autres deux châteaux d’eau d’une capacité de stockage de 50.000 m3 chacun, situés dans l’UV 20. Il y a aussi deux autres de 5000 m3 chacun au niveau de l’UV 14 lesquels sont venus s’ajouter à ceux, au nombre de 11, déjà en cours d’exploitation pour approvisionner les quelque 230.000 habitants. Constantine Commerce 6 tonnes de produits saisies durant ramadhan Les services de la répression des fraudes de la direction de la concurrence et des prix) de la wilaya de Constantine ont procédé, durant le mois de ramadan, à 3.559 interventions, enregistrant 201 infractions et dressant autant de procès-verbaux de poursuites judiciaires, dont 102 pour absence d’hygiène, 41 pour vente de produits périmés, et 21 pour absence du cachet vétérinaire. Au cours de cette période, 6 tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation, d’une valeur estimée à un 1,876 milliard de centimes, ont été saisies par les agents de la DCP au nivÇau des locaux, des centres commerciaux et des différents marchés. Dans le détail, ce sont les viandes rouges, blanches et le poisson, de même que les produits dérivés, qui viennent en tête des saisies, suivies par divers produits d’alimentation générale (1,52 tonne) et les œufs (1,43 tonne). Par ailleurs, 6 commerces ont été proposés à la fermeture, alors que 22 échantillons ont fait l’objet d’analyses physico-chimiques et microbiologiques. En ce qui concerne les pratiques commerciales frauduleuses, les éléments de la DCP ont mené 3.019 opérations de contrôle qui ont abouti à l’établissement de 238 procès-verbaux de poursuites judiciaires, dont 152 pour défaut d’étiquetage et 26 pour défaut de facturation. Dans ce contexte, 14 locaux commerciaux ont été proposés à la fermeture administrative. I. B.

Au niveau de la commune Didouche-Mourad, la délégation, comprenant également le P/APW, les P/APC et des directeurs de l’exécutif, s’est rendue à la mechta d’Aïoune Essaâd, considérée comme zone d’ombre. Principale préoccupation des habitants : le problème de raccordement aux réseaux d’énergie électrique et gazière et à celui d’alimentation en eau potable (AEP), en plus de l’absence d’éclairage public. Ils ont eu l’occasion d’exposer les difficultés auxquelles ils font quotidiennement face devant M. Saci, lequel s’est montré particulièrement sensible à leurs doléances. Dans ce contexte, celui-ci a annoncé que 220 familles de cette localité seront prochainement raccordées au réseau de gaz naturel, alors que 23 familles seront concernées par le branchement au réseau électrique. Les travaux devront commencer dès la semaine prochaine, en même temps que ceux, de même type, programmés au profit de familles de la localité de Retba, située sur le territoire de la même commune. En ce qui a trait à l’alimentation en eau potable, le wali a formulé des recommandations strictes quant à la finalisation du projet de raccordement au réseau de près de 200 familles à partir du nouveau château d’eau, d’une capacité de 500 m3, et dont l’amenée, passant par une propriété privée, tarde à entrer en service. Enfin, des instructions ont été données sur place pour la prise en charge de l’éclairage public de la mechta sur budget de la wilaya, ainsi que la programmation d’une salle de soins, d’une école primaire et d’une aire de jeux. Deuxième zone d’ombre visitée, la mechta de Kessar Leklal, où le wali a inauguré une salle de soins, de même qu’il s’est entretenu avec les habitants, qui se sont plaints, entre autres, du manque de disponibilité de logements ruraux, chose à laquelle le chef de l’exécutif a promis de remédier prochainement, demandant, dans cette perspective, au P/APC de trouver une assiette de terrain qui permettrait la résorption des demandes en attente. Le directeur de la SEACO a été instruit, de son côté, d’établir un dossier technique concernant le raccordement de la mechta au réseau de l’AEP. Enfin, au quartier connu sous le nom de Haloufa, M. Saci a inspecté l’école primaire Bouzelata, qui vient de bénéficier d’une remise à niveau. Dans la commune du chef-lieu de la daïra, le wali a visité les principaux chantiers de réalisation de programmes publics de logements, à savoir le projet de 250 logements promotionnels aidés (LPA), ainsi que celui des 400 logements sociaux. Constatant l’état d’avancement des travaux, le wali a demandé aux responsables des entreprises de réalisation d’en accélérer la cadence et ce, afin de livrer les logements à leurs bénéficiaires dans les plus brefs délais, d’autant plus que l’attente, pour certains d’entre eux, remonte à des années, voir à des décennies. Le deuxième point de la visite a été la maison de la Culture programmée dans le cadre de la manifestation Constantine, capitale de la culture arabe 2015, mais n’ayant pas encore été livrée malgré l’achèvement des travaux depuis presque trois ans. Sensible aux doléances des acteurs de la culture de la commune, lesquels nourrissent beaucoup d’espoirs pour faire de cet espace un point de rencontre des jeunes habitants de la commune, avides d’activités culturelles et artistiques, M. Saci a décidé d’octroyer aux autorités communales une aide financière, puisée sur le budget de la wilaya, afin de leur permettre d’assurer l’ouverture et le fonctionnement de cette structure avant le mois de septembre prochain. Il y a lieu de signaler que la réalisation de l’édifice en question, situé sur le boulevard de l’ALN, en plein centre-ville, a mobilisé une enveloppe financière de 25 milliards centimes, et que celui-ci constituera l’unique infrastructure culturelle dont dispose la daïra. Lors de la tournée, la délégation a également visité le CEM Amar-Boukhchene, qui doit subir une opération de réhabilitation, ainsi que le projet de réalisation d’un complexe multisport.