Réunion de l’Opep+ : la baisse de la production de 9,6 mbj reconduite jusqu’à juillet

La 11e réunion ministérielle OPEP et non-OPEP, réunissant les pays signataires de la Déclaration de Coopération, tenue hier en visioconférence, sous la co-présidence de l'Arabie saoudite et de la Russie, a décidé de reconduire la baisse de la production pétrolière de 9,6 mbj, prévue initialement pour mai et juin, pour un mois supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'au 31 juillet 2020.

L'annonce a été faite à la presse par le ministre de l'Énergie et président de la conférence de l'Opep, Mohamed Arkab, à l'issue de la réunion, qui a été précédée par la 179e réunion de la Conférence de l'Opep, tenue également en visioconférence.

«Nous sommes très contents et satisfaits des deux réunions Opep et Opep + tenues aujourd'hui. Nous avons convenu de poursuivre la coopération et de respecter l'accord de réduction signé le 12 avril dernier.

Après examen des rapports élaborés, à l'occasion, sur la situation du marché, nous avons décidé ensemble de faire une extension pour une durée d'un mois de l'accord de baisse de production de mai et juin avec une quantité de 9,6 millions de barils par jour jusqu'à la fin juillet», a indiqué le ministre de l'Énergie.

Le but de cette baisse est de permettre, selon M. Arkab, d'absorber les quantités supplémentaires de l'offre pétrolière disponible encore sur le marché évaluée, par l'Opep, à près de 10 millions de barils par jour.

Les pays de l'Opep+ se sont mis d'accord, également, sur la tenue de trois réunions mensuelles en visio-conférence au niveau ministériel pour suivre l'évolution du marché et le taux d'application de l'accord de réduction par l'ensemble des pays signataires, a-t-il fait savoir, précisant que «l'application de cet accord est très importante pendant cette période de trois mois».

M. Arkab a souligné que les décisions prises, lors de la 11e conférence des pays de l'Opep+, ont tenu compte des rapports faisant état d'une reprise de plusieurs activités économiques qui vont permettre aussi d'aider à absorber les quantités supplémentaires qui sont sur le marché.

«C'est un meeting très positif, durant lequel tous les pays se sont exprimés favorablement par rapport à cet accord. C'est le but recherché, parce qu'une réduction volontaire nécessite une adhésion totale», a tenu à relever le ministre de l'Énergie.

Évoquant un accord «historique» obtenu, lors de cette 11e conférence de l'Opep +, M. Arkab a rappelé que l'objectif recherché est celui «d’asseoir et d'assurer une stabilité sur le marché pétrolier entre l'offre qui est disponible et la demande».

«Cet équilibre est nécessaire et indispensable pour le secteur pétrolier. Les prix vont certainement répondre à cet accord», a encore estimé le ministre de l'Énergie.