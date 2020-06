«Dans le cadre des efforts du groupe Giplait visant à poursuivre l’élargissement de son réseau de distribution de lait et produits laitiers, la laiterie Colaital de Birkhadem a ouvert, le week-end passé, un nouveau point de vente dans la commune de Sidi Moussa pour offrir du lait subventionné et des produits dérivés à base de lait de vache», a précisé le ministère de l’Agriculture et du Développement rural dans un communiqué sur sa page Facebook.

Le nouveau point de vente a été inauguré par le président-directeur général (PDG) de la laiterie, Mohamed Miraoui, en présence des autorités locales, indique la même source, selon laquelle «cette initiative vise à assurer la disponibilité du lait subventionné à un prix administré à 25 DA tout en respectant la chaîne de froid et à contrecarrer la spéculation».