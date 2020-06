Commentaire : La prudence est de mise

L’Algérie sort progressivement du confinement imposé par la propagation de la Covid-19. C’est une excellente nouvelle pour la population astreinte à vivre quasiment cloîtrée pendant trois mois. C’est de bon augure pour un retour à la vie normale. C’est aussi une preuve palpable de la fiabilité de la stratégie de riposte suivie par les pouvoirs publics dès l’émergence du virus dans notre pays. Un défi est à relever. Il concerne la réussite de la levée des restrictions avec méthode et efficacité, car l’opération est complexe. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a dévoilé une série de mesures d’ordre préventif mises en place dans le cadre du déconfinement, conformément aux instructions du chef de l’État. Une feuille de route a été arrêtée, à la fois progressive et flexible, dans laquelle la priorisation des activités a été dressée en fonction de leur impact économique et du risque de transmission de la Covid-19. Un déconfinement qui se fera dans le respect strict des mesures de prévention sanitaire. À l’entame de cette nouvelle démarche post-confinement, une panoplie de sanctions est aussi prévue à l’encontre des contrevenants et en direction des personnes rétives à une rigoureuse observance des consignes obligatoires de prévention. L’extrême préoccupation des pouvoirs publics est d’éviter une future exposition épidémiologique et l’apparition d’une seconde vague. Cela étant, le déconfinement va permettre une reprise graduelle de la vie sociale, économique et commerciale, le pays va souffler après tant d’efforts, de restrictions et de sacrifices. Autant dire que la décision du gouvernement est accueillie avec un grand soulagement. C’est l’entame d’une nouvelle étape dans la lutte contre le coronavirus, les autorités comptant énormément sur le civisme et la discipline de nos compatriotes en matière de respect de la distanciation sociale et des gestes barrières, afin d’éviter un rebond de l’épidémie. Il est inutile d’affirmer que les comportements individuels et collectifs des citoyens détermineront le cours et le destin de la pandémie. En tout état de cause, il ne saurait y avoir de place pour le relâchement. Un haut degré de vigilance est impératif à l’effet de tenir à distance le virus. C’est une responsabilité qui incombe à tous les membres de la société appelés à protéger les acquis enregistrés, à protéger les vies humaines, car toute complaisance ne fera que le jeu de la Covid-19. Une chose est sûre : tous les spécialistes demeurent absolument circonspects sur l’évolution de ce virus, la médecine ne disposant pas encore de remède ni de vaccin capable d’interrompre totalement la transmission. Le déconfinement nécessite d’être consolidé et pérennisé, et requiert un esprit d’engagement de la part de tous. Le pays est à la croisée des chemins, notre action et nos réactions sont cruciales quant à notre volonté de contribuer au succès de cette opération et de permettre au pays de reprendre, le plus tôt possible, son activité économique. La balle est dans le camp des citoyens. Ils sont donc les principaux acteurs de la sortie du tunnel, l’atout majeur de cet enjeu, en suivant la feuille de route de déconfinement.

M. Bouraib