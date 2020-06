Transport aérien : Air Algérie se prépare à la Reprise des vols

Air Algérie se prépare à reprendre ses vols commerciaux interrompus depuis le mois de mars dernier, à cause de la pandémie du COVID-19. Au lendemain de l'annonce officielle d'un déconfinement progressif à compter du 13 juin prochain, la compagnie a mis en place un programme de reprise. Sur son site, la compagnie, qui n'a cependant pas annoncé de date pour la reprise des vols commerciaux, a fait part des mesures sanitaires auxquelles sera soumis l'ensemble de ses clients. Le dispositif prévoit une prise de température systématique des passagers, l'obligation de port du masque de protection, la mise à disposition de gel hydro-alcoolique, le respect de la distanciation physique entre les voyageurs (1,5 m), ainsi que la désinfection et stérilisation minutieuse des appareils. Ainsi, selon des sources proches de la compagnie, la reprise des vols domestiques interviendrait à compter du 14 juin. En ce qui concerne les vols internationaux, Air Algérie pourrait prévoir deux programmes distincts. Elle envisagerait, après décision des hautes autorités du pays, de relancer les vols commerciaux, une reprise des vols à compter du 26 juin vers les pays du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, ainsi que certains pays du Proche-Orient.

Pour ce qui est des liaisons avec les pays de l'espace Schengen, elles pourraient reprendre dès le 1er juillet sous réserve de l'autorisation des plus hautes autorités algériennes.

La compagnie n'a pas encore tranché la question de la tarification pour les différentes destinations, et envisage une reprise progressive, avec seulement 30 % de la capacité de remplissage de ses appareils.

Le plan de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger se poursuit, en collaboration avec la cellule mise en place par le Premier ministre.

Après avoir achevé la première phase avec un total de 25 vols, Air Algérie a débuté la seconde étape, la semaine dernière. En effet, cinq vols en provenance de Dubaï, de Londres, de Casablanca, du Caire et de Paris ont été organisés. Le rapatriement se fait à titre gracieux, tout comme leur prise en charge dans des hôtels durant la quatorzaine sanitaire.

Rédha M.