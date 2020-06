Alger et Boumerdès : Du matériel pour les CHU

«Ces actions qui s'inscrivent dans le cadre de la solidarité visent à consolider le dispositif de lutte contre cette maladie aux niveaux des hôpitaux», affirme sa présidente, Mme Saïda Neghza, qui a supervisé en fin de semaine

écoulée une opération d’octroi d’une quantité de 3,5 millions de produits chirurgicaux variés au profit des CHU d’El Kettar, Mustapha-Pacha et Beni Messous d’Alger et de Thenia à Boumerdès.

Des bavettes en grandes quantités de même que les flacons de gel hydro-alcooliques, des visières et des lunettes chirurgicales, des combinaisons et des chaussures et gants pour le personnel médical ainsi que des kits de prélèvement ont été acheminés mercredi dernier à partir du siège de la wilaya déléguée de Rouiba à destinations des CHU, précise Mme Neghza. Mohamed Kacel, membre de la CGEA et propriétaire d’une clinique médicale à Rouiba a contribué à l'opération par un don de 10.000 bavettes, 500 lunettes de protection, 450 combinaisons ainsi qu’un lot de combinaisons et des kits de prélèvement, précise un communiqué. La clinique a été aussi mise à contribution dans le cadre du diagnostic des patients à l’aide d'un scanner thoracique. Plus de 960 patients ont été reçus à titre gracieux. La présidente de la CGEA assure que l’ensemble des bureaux des wilayas ont été mobilisés dans le cadre de la solidarité.

Karim Aoudia