Feuille de route pour la sortie du déconfinement : Réduire progressivement l’impact de la pandémie

Des experts en économie, des politologues et des universitaires, des représentants d’organisations patronales, des associations de commerçants saluent «le contenu judicieux» de la feuille de route de sortie du confinement graduel adoptée par le Premier ministère.

«La prudence est le mot clé de cette stratégie de reprise progressive des activités par secteurs ciblés», affirme l’économiste Brahim Guendouzi, enseignant à l’université de Tizi Ouzou, mettant en relief le fait que cette option scindée en deux phases successives «se fera sous le contrôle rigoureux d’un comité de veille composé des spécialistes du ministère de la Santé qui auront à faire valoir un suivi minutieux de l’ensemble des mesures applicables dès aujourd’hui sur une période de quinze jours».

«Ces mesures pourraient à tout moment être remises en cause si elles ne consacrent pas les objectifs visés, particulièrement sur le plan sanitaire», a-t-il expliqué. Il qualifie de salutaire la reprise des activités dans le secteur du BTPH, lors de la première phase. «Ce créneau d’activité emploie beaucoup de personnel qui a été durement touché par la situation de mise l’arrêt de plusieurs chantiers et ayant, elle-même, retardé l’exécution de beaucoup de projets» a-t-il expliqué. Il se dit aussi convaincu que les entreprises opérant dans le domaine du BTPH disposent de suffisamment de moyens à même de réunir toutes les conditions nécessaires pour protéger leurs employés du risque de contamination au coronavirus.

Quant à la présidente de la Confédération générale des entrepreneurs algériens, elle estime qu'«il est très loisible en effet de garantir une protection optimale contre l’épidémie pour les entreprises. Il suffit juste d’observer un respect scrupuleux des mesures de distanciation, l’obligation du port de bavette pour tous les employés qu’il faudrait aussi équiper en gants chirurgicaux et autres matériels de protection contre la Covid-19», indique Mme Saïda Naghza. «Le salut de notre économie dépend de l’attitude préventive de chacun», a-t-elle ajouté, préconisant qu’il «est grand temps de cohabiter avec cette maladie dont la virulence a sensiblement baissé et que l’on peut combattre par des gestes simples». «Dans beaucoup de pays, il y a une reprise graduelle des activités, et l’Algérie ne pourrait rester en marge de ce processus», a-t-elle insisté.

«Le plan du gouvernement de levée progressive du confinement a été mûrement réfléchi et s'appuie sur des données sanitaires certifiant que la situation de l’épidémie est bien maîtrisée», souligne, pour sa part, le politologue Idriss Attia, enseignant à l’université d’Alger.

Ces données font ressortir, explique-t-il, un nombre de contaminations de plus en plus réduit, une baisse très significative des cas de décès, ainsi que le rétablissement de plus en plus croissant parmi les patients atteints. Il précise, lui aussi, que le moment est venu de cohabiter avec le virus pour réduire progressivement l’impact provoqué par la pandémie au double plan économique et social.

De son côté, Abderrahmane Bouteldja, enseignant à l’université de Blida, souligne «l’absolue nécessité de réunir toutes les mesures de prévention et de faire valoir une prudence maximale dans le cadre de la mise en application du plan de reprise des activités économiques par secteur». Le communiqué des services du Premier ministère souligne, à ce titre, que «le défi principal auquel nous devons faire face collectivement, pouvoirs publics, corps médical, commerçants, opérateurs et citoyens, c'est de ne pas assister à la remise en cause des résultats obtenus en matière de stabilisation de la situation épidémiologique au prix de lourds sacrifices humains et des efforts endurés et déployés par la nation toute entière».

Karim Aoudia