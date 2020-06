Protocole à l'hydroxychloroquine : Le Pr Tebaïbia relève l’efficacité du traitement

Pour le Professeur Amar Tebaïbia, chef de service de médecine interne à la clinique Arezki-Kehal, une annexe relevant du même hôpital, les patients infectés ont bien été pris en charge grâce notamment au protocole hydroxychloroquine associé à l'azithromycine, un antibiotique de la classe des azalides. «Le traitement dispensé n’a provoqué aucune complication, aucune réaction négative n’a été enregistrée, ce qui démontre l’efficacité de ce protocole qui a fait ses preuves à maintes reprises, bien que de nombreux pays aient laissé tomber ce traitement qui provoquait des effets dangereux sur la santé.

Même l’Organisation mondiale de la santé avait sommé les pays utilisant la chloroquine d’arrêter d’administrer ce médicament avant de revenir sur sa décision quelques jours plus tard et de relancer les essais cliniques sur la chloroquine, après avoir étudié les données disponibles sur la mortalité», a expliqué à El Moudjahid le Professeur Amar Tebaïbia.

Mettant en avant le traitement que l’Algérie a choisi pour combattre la maladie, le praticien, également président de la Société algérienne de médecine interne, a indiqué que la chloroquine est efficace dans la mesure où les malades n’ont pas eu de complications et sur le plan thérapeutique et sur le plan gestion des effets secondaires.

Toutefois, il a révélé que l’EPH de Birtraria a déploré, au tout début de l’épidémie, le décès d’un vieil homme admis au sein de son service. «Il était déjà dans une crise respiratoire très avancée, il a rendu l’âme avant la pose du diagnostic», a-t-il précisé.

Le médecin a affirmé que l’association des deux médicaments (Chloroquine +Azithromycine) a pour principal objectif de réduire au maximum la charge virale chez le patient pour que ce dernier sorte indemne de la maladie.

Se référant à l’étude menée par le docteur français Raoult, ainsi que d’autres enquêtes, il a soutenu qu’avec ce protocole, la charge virale chute au bout de 7 à 10 jours et devient presque indétectable.

«A partir de ce constat, avec mes collègues et collaborateurs, et après avis du ministère de la Santé, avec qui nous avons eu plusieurs échanges, nous avons décidé l’adoption de ce protocole qui comporte l’association de ces deux médicaments avec une HBPM, c’est-à-dire une iso-coagulation associée à des vitamines, comme la vitamine D, la vitamine C et d’autres éléments comme le sélénium, dans certains cas. Nous avons aussi donné du paracétamol pour les cas qui présentaient de la fièvre», a-t-il détaillé.

Le Pr. Tebaïbia explique que la chloroquine agit comme un anti-inflammatoire mais elle permet aussi aux défenses immunitaires de combattre au maximum l’infection en question. «C’est pour cela qu’il est préconisé d’administrer le produit au tout début, car donner le traitement à une phase avancée de la maladie — lorsque le patient est atteint de troubles respiratoires aigus et affichant un problème cardiaque — ne sera pas d’une grande efficacité», a-t-il souligné.

Ce qui est certain, selon lui, c’est que la Chloroquine ne tue pas, mais plutôt la pathologie chronique du patient. Elle peut éventuellement entraîner quelques complications mais cela reste extrêmement rare et chez des patients déjà prédisposés.

Mohamed Mendaci