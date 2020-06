Le Dr Elias Akhamouk, membre du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie : «La situation est maîtrisée mais il ne faut pas crier victoire trop tôt»

La situation de la pandémie de coronavirus est désormais maîtrisée et le pays a évité des scénarios catastrophe, grâce aux différentes mesures prises par les pouvoirs publics depuis l’apparition du premier cas, assure le docteur Elias Akhamouk, chef de service des maladies infectieuses à l’établissement public hospitalier de Tamanrasset.

Contacté par nos soins, le membre de la commission nationale de suivi et de surveillance du Covid-19 a indiqué que l'Algérie a pu aplanir la courbe et la tendance actuelle qui est depuis quelques jours déjà à la baisse et insisté néanmoins sur la nécessité de la maintenir sur les mêmes niveaux de vigilance. Le Dr Akhamouk a indiqué que le pays avait refusé de renoncer à l’utilisation de l’hydroxychloroquine. «Une décision motivée par les résultats obtenus dans le traitement des malades atteints de coronavirus», a-t-il rappelé, soulignant l'Algérie est un pays souverain qui possède des compétences, spécialistes et experts dans le domaine de la santé. Et d’enchaîner : «Nous avons débattu du protocole et nous nous sommes concertés avec l’ensemble de nos confrères qui sont sur le terrain. Ce protocole thérapeutique adopté en Algérie pour le traitement des malades atteints du Covid-19 a donné de très bons résultats.»

Quant aux effets indésirables liés au traitement à la chloroquine, il a affirmé qu’il n’a été enregistré à ce jour que quelques cas qui ont été maîtrisés, d'où, selon lui, la décision de maintenir le protocole. S’exprimant sur le plan de déconfinement, il a précisé qu’il applique les recommandations des experts de la commission nationale de suivi et de surveillance de l’épidémie et a noté qu'il s’articule autour de plusieurs axes portant notamment sur la situation épidémiologique, le niveau de maîtrise de la maladie et les lignes directrices qui facilitent la levée du confinement.

«Le premier facteur pris en considération dans l’élaboration du plan de déconfinement est la préservation de la santé du citoyen, en prenant en compte les volets sociaux et économique», a-t-il soutenu non sans insister sur l’importance de procéder de façon progressive pour éviter une deuxième vague de l’épidémie.

A ce propos, il juge vital, avec la reprise progressive des activités économiques et commerciales, de respecter les mesures barrières pour se prémunir contre le virus et freiner sa propagation.

Il souligne l’impérieuse nécessité de respecter une distanciation sociale d'au moins 1,5 m, de s'assurer de l’hygiène continue des mains et d‘éviter les rassemblements, même de nature familiale. Il a appelé les personnes âgées et/ou atteints de maladies chroniques à ne pas sortir de la maison qu’en cas d’extrême nécessité et a exhorté les citoyens à porter le masque qui reste un moyen efficace pour stopper l’épidémie.

Enfin, le Dr Akhamouk a bien accueilli la décision de création d’une agence de sécurité sanitaire. «Nous avons vécu le SRAS, la grippe H1N1 et Ebola qui est arrivé en 2014 aux frontières de l'Algérie et l’épidémie du Covid-19 est venue confirmer l’intérêt de cette agence pour assurer la surveillance et la protection contre d'éventuelles menaces», a-t-il dit.

Kamélia Hadjib