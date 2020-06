Camps des réfugiés sahraouis et les territoires libérés : Aucun cas de covid-19 enregistré

Le Comité national sahraoui pour la prévention et la surveillance de la pandémie du nouveau coronavirus, a indiqué hier qu'elle «n'a enregistré aucun cas confirmé» de Covid-19 dans les camps de réfugiés sahraouis et les zones libérées du Sahara occidental.

Dans un communiqué publié par le ministère de la Santé publique de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), le Comité a demandé aux citoyens de s'associer aux mesures déjà prises pour prévenir la propagation de l'épidémie dans les camps de réfugiés sahraouis.

«A ce jour, aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré dans les camps de réfugiés ou dans les zones libérées du Sahara occidental, ce qui nous oblige à être plus vigilants et sérieux dans la mise en œuvre de mesures préventives pour maintenir fermement la région sans les infections», a indiqué le Comité dans son texte, soulignant qu'«il est obligatoire de porter les masques».

Il a également insisté sur «l'important du respect des mesures d'hygiène personnelle sur une base continue et accordez une

attention particulière à l'hygiène domestique et environnementale (lavage des mains, ventilation domestique, nettoyage autour de vous)».

«Se concentrer sur la prise de toutes les précautions nécessaires pour prévenir les coronavirus et respecter les distanciations sociales», a ajouté le Comité.