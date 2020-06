Sahara Occidental : Arrivée de la dépouille du dirigent sahraoui M’hamed Kheddad à l’aéroport de Tindouf

La dépouille du dirigeant sahraoui M’hamed Kheddad, ancien coordinateur du Front Polisario auprès de la MINURSO, est arrivée hier à l'aéroport de Tindouf à bord d’un vol spécial en provenance de Madrid (Espagne).

La dépouille a été accueillie par une importante délégation sahraouie conduite par le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, les autorités locales de la wilaya de Tindouf et des représentants de la société civile. M’hamed Kheddad sera inhumé aujourd’hui au cimetière du camp de Smara, a annoncé la commission en charge de ses funérailles, précisant que toutes les mesures administratives et sanitaires relatives au rapatriement dans les camps de réfugiés sahraouis de la dépouille du dirigeant et diplomate sahraoui avaient été prises.

Le diplomate sahraoui M'hamed Kheddad est décédé le 1er avril dernier en Espagne des suites d’une longue maladie, mais la situation sanitaire mondiale induite par la pandémie de Covid-19 n’a pas permis le rapatriement de sa dépouille dans les camps de réfugiés sahraouis.