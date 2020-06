Vandalisme du patrimoine matériel et immatériel dans les territoires occupés : Le ministère sahraoui de la Culture dénonce

Le ministère de la Culture de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) a dénoncé le silence complice des autorités d’occupation marocaines sur les actes de vandalisme visant le patrimoine matériel et immatériel dans les territoires sahraouis occupés.

Dans un communiqué repris jeudi dernier par l’agence de presse sahraouie (SPS), le ministère de la Culture a dénoncé la politique de silence continu de l’occupant marocain sur la dégradation des monuments et sites archéologiques dans le Sahara occidental, dont la dernière en date la destruction du site rupestre de Laghchiouate (130 km au sud-ouest de la ville de Smara occupée), l’un des sites archéologiques les plus importants d’Afrique du Nord.

Un entrepreneur spécialisé dans la vente des pierres de construction a effectué des travaux de prélèvement d’un grand nombre de pièces portant des dessins rupestres dans le site de Laghchiouate, précise le communiqué.

Le ministère sahraoui de la Culture interpelle "toutes les organisations culturelles et toutes les parties s’intéressant au patrimoine afin de dénoncer ces agissements criminels et inhumains coutumiers des autorités d’occupation marocaines chaque fois qu’il s’agit de dégradation de tout ce qui témoigne de l’histoire et du patrimoine séculaires du peuple sahraoui".