UFDS : Appel à élargir la composante du comité de révision de la Constitution

Le parti de l'Union des forces démocratiques et sociales (UFDS) a appelé à élargir la composante du comité d’experts chargés de l’élaboration de propositions sur la révision de la Constitution, pour compter des représentants de formations politiques et de la société civile, à condition qu’ils soient compétents.

Dans un communiqué rendu public vendredi, au lendemain de la réunion de son bureau politique, l'UFDS a proposé que le projet de révision de la Constitution présenté par le comité d’experts «soit une première mouture qui constituera, après proposition des amendements par les parties prenantes à l’enrichissement du projet, une deuxième mouture à élaborer par le comité désigné par le président de la République sur la base des propositions formulées avant d’être soumise une nouvelle fois au débat et à l’enrichissement».

L’UFDS appelle à élargir la composante du comité d’experts pour compter des représentants de formations politiques et de la société civile, à condition qu’ils soient compétents. Le parti demande également que le projet définitif de la Constitution amendée soit soumis au référendum populaire, s’il obtient le consensus national requis, ou à ce qu’il soit retiré si les débats aboutissent à un refus de l’approche adoptée.

Il est impératif que l’objectif de toute démarche collective consiste à «satisfaire les revendications fondamentales du peuple algérien», souligne l’Union qui insiste sur «la conjugaison des efforts de tout un chacun pour une sortie de crise».