Un appartement transformé en lieu de dépravation à Aïn Defla : Arrestation de dix individus

Les services de sécurité d’Aïn Defla ont découvert récemment un appartement transformé en un lieu de dépravation à Khemis Miliana, y arrêtant dix personnes (dont la moitié composé de ressortissants africains) s'adonnant à cette pratique répréhensible. Ayant eu vent, mardi dernier, d’informations faisant état de l'exploitation, par un groupe d'individus, d' un appartement de l'un des immeubles de la cité Nedjma de Khemis Miliana à des fins immorales et contraires aux bonnes mœurs, les éléments de la 3e sûreté urbaine relevant de la sûreté de daïra, ont mis en place un plan minutieusement étudié visant leur arrestation, a-t-on indiqué.

Après avoir observé les précautions d'usage et en coordination avec les instances judiciaires de la ville, les policiers ont investi l'appartement en question en début de soirée de la même journée, y arrêtant dix personnes âgées entre 21 et 39 ans, dont cinq algériens (trois hommes et deux femmes) et cinq ressortissants africains (quatre hommes et une femme), a-t-on détaillé de même source.

En dépit de leur résistance au début de l'assaut donné par les policiers (l’un des individus a brandi deux armes blanches à leur face), les indus «locataires» ont fini par abdiquer, se voyant emmener de force vers le siège de la 3e sûreté urbaine de Khemis Miliana où ils ont été longuement interrogés, a-t-on signalé. La fouille minutieuse de l'appartement a permis aux policiers de mettre la main sur des préservatifs, des bouteilles de vin blanc (vides), une quantité de kif traité, ainsi que la somme de 22.000 dinars, a-t-on encore fait savoir.

Après accomplissement des procédures réglementaires en vigueur, les mis en cause ont été présentés, jeudi, au procureur de la République près le tribunal de Khemis Miliana, en vertu des procédures de comparution directe, avant de passer devant le juge d'instruction de la même instance judiciaire, ce dernier les plaçant en détention provisoire dans l'attente de leur jugement.