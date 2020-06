Détournement de terres agricoles : D’ex-walis de Boumerdès bientôt devant la Cour Suprême

Le dossier de détournement de foncier dans lequel sont poursuivis d’anciens walis n’est pas classé après la clôture du procès de Boumerdès. Les enquêtes des services de sécurité viennent d’être achevées et remises au Parquet Général de Boumerdès, a-t-on appris de sources proches du dossier. Les enquêtes ont porté essentiellement sur l’attribution illégale de lots de terrain relevant du domaine public et de permis de construire par certains walis sur des terres agricoles appartenant à des EAC. Des lotissements ont été cédés illégalement à des investisseurs sur des exploitations agricoles, notamment à Boumerdès et à Hammadi.

Poursuivis, entre autres, pour «octroi délibéré d’indus privilèges, dilapidation de deniers publics, utilisation illégale de biens et deniers publics, abus de fonction, quatre anciens walis de Boumerdès comparaîtront bientôt devant le magistrat conseiller instructeur près la Cour suprême», a précisé notre source. En effet, compte tenu de leurs fonctions lors des faits reprochés, les concernés bénéficient de procédures de privilèges de juridiction consacrées par le texte de loi. De ce fait, le parquet général près la cour de Boumerdès transmettra, en application des dispositions de l'article 573 du code de procédure pénale, au procureur général près la Cour suprême, le dossier d'enquête préliminaire sur ces ex-walis, parmi eux Abderrahmane F. et Kamel A. Le dossier de l’affaire du complexe Corso, impliquant l’ancienne ministre de l’Industrie, Djamila Tamazirt, a été transmis par le parquet général de Boumerdès au parquet général près la Cour suprême, ainsi que l’affaire de la présidente du Parti de l’équité et de la proclamation (PEP), Naïma Salhi, suite à une plainte pour «incitation à la haine raciale et appel au meurtre», après l’achèvement de l’enquête préliminaire.

N. B.