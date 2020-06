Affaire de détournement de foncier agricole à Boumerdès : Un procès dans un contexte sanitaire particulier

L’affaire de détournement du foncier agricole, dans laquelle sont impliquées d’ex-hauts responsables, d’anciens walis de Tipasa et de l’ex-DGSN, s’est terminée sur un verdict lourd pour la majorité des accusés, et clément pour le DG des Domaines. Ce procès a marqué l’opinion en raison des graves révélations faites par l’ex-wali, Moussa Ghelai, et l’ancien ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, mais également par le contexte marqué par la pandémie de coronavirus.

Retour sur un procès par comme les autres.

Depuis la mi-mars, la justice fonctionne au ralenti et des milliers d’affaires sont en attente. Tous les procès de corruption ont été reportés en raison de la crise sanitaire provoquée par la COVID-19. Le ministre de la Justice, garde des Seaux, Belkacem Zeghmati, a émis une note pour la reprise progressive de l’activité judiciaire, tout en insistant sur le respect des mesures de prévention. Toutefois, les propositions de jugement à distance (visioconférence) ont été rejetées par les accusés dans les grandes affaires de corruption.

Le procès du détournement de foncier agricole dans lequel sont poursuivis d’anciens hauts responsables, dont l’ex-DGSN, Abdelghani Hamel, a eu lieu au tribunal de Boumerdès, suite à un premier report, en raison du refus des accusés du jugement à distance. Toutefois, certains d’entre eux ont sollicité le tribunal pour le déroulement du dossier, avait indiqué la présidente de l’audience chargée du dossier, à l’ouverture du procès. «Des accusés en détention provisoire ont insisté pour être jugés. Leur transfert n’était pas facile en raison du risque de la pandémie sur les détenus eux-mêmes, les accusés et les citoyens», a-t-elle lancé aux avocats de la défense qui ont insisté pour le report de ce procès. Le parquet avait, dans son intervention, rejeté l’argument de la pandémie, assurant que toutes les mesures avaient été prises. Le représentant du ministère public a plaidé pour l’intérêt des justiciables. «Les spécialistes ont estimé que le virus va durer, on ne peut pas bloquer davantage les affaires des justiciables», a-t-il plaidé.

La présidente de l’audience s’est tournée vers les accusés dans le box qui ont exprimé publiquement leur souhait d’être jugés, à l’exemple de l’ex-chef de SW de Tipasa, Salim Djaidjai, en détention provisoire depuis cinq mois, ainsi que l’ancien directeur de l’industrie de Tipasa, Abderrazak Haddou, et l’ex-directeur des Domaines de Tipasa, Ali B.

Des détenus qui insistent sur leur jugement dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus, cela a mis le tribunal de Boumerdès à l’épreuve. D’abord, le transfert des accusés en détention — pas ordinaires — des établissements pénitentiaires situés dans deux wilayas limitrophes, à savoir l’établissement d’El-Harrach à Alger et celui de Koléa à Tipasa, vers le tribunal situé dans une région réputée comme l’un des anciens fiefs principaux des organisations terroristes GSPC et Aqmi.

Les anciens walis de Tipasa devaient comparaître devant le tribunal de Tipasa considéré comme la juridiction de compétences.

Le transfert des détenus s’est déroulé sous escorte des unités spécialisées de la police et de la gendarmerie, à savoir la BRI (Brigade de Recherches et d’Intervention) et la SSI (Section Spéciale d’Intervention). La réussite du procès sur le plan sécuritaire est également un indicateur positif de la maîtrise de la situation sécuritaire dans cette région.

Le tribunal de Boumerdès avait déjà examiné des affaires liées au détournement de terres agricoles à Ouled Moussa et d’autres dossiers phare, à l’instar du procès du séisme de Boumerdès, alors que le tribunal criminel est spécialisé dans les affaires de terrorisme. Mais c’est la première fois dans les annales de la justice à Boumerdès, qu’une grande affaire dans laquelle sont poursuivis d’ex-hauts responsables est examinée. Ainsi, le parquet général de Boumerdès a pris toutes les dispositions et a déployé des efforts considérables pour préparer ce procès, a-t-on constaté sur place. Une attention particulière a été accordée à la sécurité des personnes et des lieux, au respect des règles de prévention et aux équipements sonores, pour permettre de bien suivre le déroulement des débats, ainsi que l’aménagement de la salle des témoins.

En effet, rien n’a été laissé au hasard par les responsables de la cour de Boumerdès qui se sont mobilisés pour un procès pas comme les autres. Les accès au tribunal ont été fermés par des camions de la police, et tous les visiteurs ont été contrôlés et identifiés à l’entrée du tribunal. Pour accéder à l’intérieur, le port de la bavette est obligatoire. La salle qui a abrité l’audience, au premier étage, a été désinfectée. Des policiers ont été déployés en force à l’intérieur et à l’extérieur du tribunal, dont des éléments féminins. Le port du badge est exigé pour tous les agents.

Le gel hydroalcoolique était disponible à l’entrée du box des accusés en détention, tous munis de bavettes, de même pour les présents dans la salle. Le procès s’est déroulé sous l’œil vigilant du procureur général près la cour de Boumerdès. Un dispositif sanitaire a été mis en place à l’intérieur de la salle pour parer à tout incident. La présidente de l’audience a fait preuve de souplesse et de responsabilité, se tournant à plusieurs reprises vers le box pour s’enquérir de l’état de santé de certains détenus vulnérables. «Vous vous sentez bien ?» lançait-elle souvent aux accusés.

Ces derniers ont été mis à l’aise. «Parlez librement et dites ce que vous voulez. La justice prend en considération les auditions lors de l’audience», a-t-elle assuré, permettant à certains accusés d’intervenir. C’est ce qu’a témoigné l’un des avocats de la défense, Me Gasmi, qui a affirmé que «la juge a bien géré l’audience, elle a bien maîtrisé le dossier», a-t-il dit. Aucun incident n’a été enregistré, lors de ce procès qui s’est déroulé également dans le calme et l’entente entre les parties. «Nous avons bien commencé l’audience, veillons à la clôture du procès dans de bonnes conditions», a répété la juge à plusieurs reprises.

Neila Benrahal