Enseignants du primaire : Améliorer les conditions socioprofessionnelles

La coordination nationale des enseignants du primaire appelle le ministère de l’Education nationale à l’application des décisions en réponse à leurs revendications.

Dans une lettre adressée au premier responsable du secteur, l’organisation syndicale a indiqué que plusieurs rencontres de négociation avec la tutelle ont été tenues pour aboutir finalement à un accord portant prise en charge de leurs revendications.

Ces rencontres, note la coordination, concrétisent la culture du dialogue après une série de grèves et de mouvements de protestation observés par les enseignants du primaire à travers le pays, pour réclamer, entre autres, l’amélioration des conditions socioprofessionnelles des travailleurs du secteur.

Dans ce contexte, la coordination a rappelé la liste des revendications soumises au ministère de l’Education nationale et a assuré que les négociations ont abouti à un ensemble d'engagements qui ont été approuvés par la tutelle dans une déclaration officielle et commune pour trouver des solutions aux problèmes en suspens.

Parmi ces engagements, figure la révision des programmes pédagogiques et la réduction du volume horaire pour l’allègement du cartable de l’élève.

La déclaration commune porte également sur la modification du statut particulier des enseignants du primaire de sorte à les classer au même grade que les enseignants des cycles moyen et secondaire. Il s’agit également de l’octroi des subventions approuvées par la fonction publique et de la rémunération des heures supplémentaires.

La coordination a également évoqué l’unification des fiches pédagogiques depuis le mois de février 2020 pour procéder à leurs publications sur la plate-forme numérique du ministère et son entrée en vigueur à partir de la prochaine rentrée scolaire.

Pour rappel les enseignants du cycle primaire ont observé l’année dernière des mouvements de protestation pour la prise en charge de leurs revendications socioprofessionnelles et d’autres d’ordre pédagogique.

Parmi les revendications formulées par les enseignants, figurent le droit à la retraite proportionnelle sans condition d’âge, le recrutement de surveillants pédagogiques pour dispenser les enseignants des tâches d’accompagnement des écoliers en dehors des classes (cantine, récréation…) et la restructuration du cycle primaire.

Il s'agit aussi de la réduction du volume horaire des enseignants et la reconsidération de leur classification conformément au certificat d’emploi et aux tâches pédagogiques assignées. A ceci s'ajoutent la création de nouveaux grades d’enseignants pour les matières scientifiques, littéraires et d’éducation physique (sport). La plate-forme de revendications comportait, également, la révision des programmes pédagogiques pour notamment alléger le poids des cartables ou encore la révision des calendriers des vacances et de la rentrée scolaires pour les régions du sud du pays et l’ajustement du statut des enseignants formés après le 3 juin 2012 pour leur permettre de bénéficier d’une promotion au rang de composante.

Contacté par nos soins, le président de l'Association nationale des parents d'élèves a appelé à la création du conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement supérieur sous la tutelle du président de la République. «Ceci à l’image du haut Conseil islamique», a indiqué Khaled Ahmed qui ajoute que son rôle essentiel sera d’opérer les réformes éducatives dans les trois paliers scolaires et dans l’enseignement supérieur.

Selon lui, le conseil permettra de suivre les programmes dispensés et de combler les insuffisances constatées par les professionnels. Il a également appelé à classer le secteur de l’éducation parmi les secteurs souverains «pour qu’il n'y ait pas de mouvements de grèves qui perturbent à chaque fois le déroulement de l’enseignement», a-t-il souligné.

Kamélia Hadjib