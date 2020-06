Education nationale : Le ministère dévoile les modalités de passage

Les modalités et les moyennes de passage scolaire concernant les élèves des trois paliers viennent d’être fixées par le ministère de l’Éducation nationale, et ce en fonction des circonstances exceptionnelles que traverse actuellement le pays.

Une correspondance de la tutelle a été envoyée aux directions de l’éducation et aux directeurs des établissements scolaires de toutes les wilayas dans laquelle sont expliquées les modalités de passage d’un niveau à un autre et celles de calcul des moyennes de passage et d’admission au niveau supérieur.

Concernant le cycle du primaire, «le passage de la première à la deuxième année se fait automatiquement (sans le calcul d’une moyenne précise) tandis que pour ce qui est des écoliers des 2e, 3e et 4e années, le passage au niveau supérieur est conditionné par l’obtention d’une moyenne égale ou supérieure à 4,5/10. Cela dit, le calcul de la moyenne finale se fera sur la base des premier et deuxième trimestres.

Concernant le passage en 1re année moyenne, les élèves concernés auront le même privilège que leurs camarades du primaire», souligne le document dont El Moudjahid détient une copie.

S’agissant du passage aux 2e, 3e et 4e années moyennes, tout collégien ayant cumulé une moyenne égale ou supérieure à 9/20 sur les deux premiers trimestres sera parmi les heureux élus.

Pour les élèves de la 4e année, il leur suffit pour accéder au lycée d’obtenir d’abord une moyenne de 9/20 calculée lors des deux premiers trimestres. Sinon, ils peuvent subir l’examen du BEM, prévu la deuxième semaine du mois de septembre prochain, où il leur est exigé un 10/20. Pour ce qui est du secondaire, tout lycéen en 1re et 2e années ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 9/20, calculée sur la base des deux premiers trimestres, sera admis au niveau supérieur.

La note ministérielle a assuré qu’il était possible aux élèves et à leurs parents de faire un recours, dans le cas où ces derniers ne sont pas satisfaits des résultats obtenus. Elle précise en outre que cela doit se faire dans un délai maximum de 8 jours, à compter de la date de délivrance des bulletins scolaires. Ces derniers seront disponibles sur la plate-forme numérique du ministère de l’Éducation, a révélé la même source.

Par ailleurs, le ministère de l’Éducation a décidé de reporter les cours du troisième trimestre au début de la prochaine rentrée scolaire prévue en octobre 2020, afin de terminer le programme, à condition que les commissions scolaires fassent le bilan des leçons restantes du programme.

La correspondance précise par ailleurs que la tenue des conseils de classes d'admission et d'orientation doivent être organisés avant les vacances d'été ou au plus tard, à la prochaine rentrée scolaire.

Ainsi, à titre d’exemple, le conseil des enseignants de l'école primaire tiendra sa réunion de fin d'année avant le début des grandes vacances pour la délibération de fin d'année et l'évaluation des résultats des différentes activités pédagogiques.

Le ministère a expliqué que les conseils de classes tiennent leurs réunions pour la fin de l'année scolaire pour les niveaux des cycles moyen et secondaire pour délibération et annonce des résultats.

A rappeler que des concertations et des discussions ont été tenues entre le ministre de l’Education, Mohamed Ouadjaout, et les partenaires sociaux (syndicats et associations des parents d’élèves) fin avril dernier en vue d’organiser la fin de l’année scolaire et les examens nationaux de manière consensuelle.

Salima Ettouahria