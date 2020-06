Chine : La réponse d’urgence au virus passe au troisième niveau à Pékin

La réponse d'urgence de Pékin à l'épidémie de nouveau coronavirus passera au troisième niveau, a annoncé un responsable local. Les mesures de prévention et de contrôle seront ajustées en conséquence, selon la secrétaire générale adjointe du gouvernement municipal de Pékin, Chen Bei, citée par l'agence Chine Nouvelle. Ainsi, Pékin lèvera les restrictions d'achat sur les billets d'avion et de train pour les personnes de la province centrale du Hubei, y compris celles de Wuhan, la capitale provinciale, à l'exception des zones à risque moyen et élevé, selon la responsable. Les personnes qui entrent dans la capitale en provenance du Hubei via les autoroutes n'auront plus besoin de présenter un permis. Les habitants du Hubei, y compris ceux de Wuhan, ne subiront plus la mesure de quarantaine de 14 jours ou celle d'observation collective après leur arrivée à Pékin. Les personnes provenant de ces zones qui sont actuellement en quarantaine ou en observation à Pékin peuvent être libérées, a ajouté Mme Chen. Toutefois, celles arrivant à la capitale chinoise en provenance de Wuhan qui ne sont pas titulaires d'un résultat négatif auront toujours besoin de subir un test d'acide nucléique.