Inde : Un deuxième kit de test approuvé pour la distribution en Europe

Une équipe de recherche de l'Université des sciences et technologies de Hanoï (HUST) au Vietnam a développé un nouveau kit de test de Covid-19 approuvé pour la distribution en Europe qui fonctionne plus rapidement que son précédent. Le nouveau kit utilise la technique d'amplification isotherme (RT-LAMP) pour détecter le nouveau coronavirus à l'œil nu, en fonction des changements de couleur des produits chimiques indicateurs. Un échantillon pourrait être traité dans les 30 minutes à l'aide du nouveau kit, contre environ 120 minutes nécessaires pour les kits de test RT-PCR, précédemment développés par le Vietnam.

Des expériences ont montré que le nouveau kit ne donne pas de faux positifs basés sur d'autres types de coronavirus, y compris le SRAS-CoV (qui cause le SRAS) et le MERS-CoV (qui cause le MERS). Il ne nécessite pas non plus l'utilisation d'équipements complexes.

