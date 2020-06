Tizi Ouzou : Lancement de la campagne de démasclage de liège

Plusieurs projets à l’arrêt

Dans le cadre du suivi de la réalisation des projets inscrits à l'indicatif de la wilaya de Tizi-Ouzou, le premier responsable de l’exécutif, Mahmoud Djamaâ, a effectué, jeudi dernier, une visite de travail et d’inspection pour préparer la relance des projets à l'arrêt depuis l’apparition de la pandémie du coronavirus. Les chantiers dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, prévus pour la rentrée universitaire 2020/2021, sont concernés. Il s'agit de la résidence 1500 lits à Rehahlia, dans la commune de Tizi-Ouzou, et deux autres de 1.500 et 1.000 lits et du pôle universitaire Tamda, dans la commune de Ouaguenoune. Le wali a insisté sur la nécessité de la reprise des chantiers dans le strict respect de toutes les mesures sanitaires contre la propagation du Covid-19. «La reprise rapide de ces chantiers nous permettra d’être au rendez-vous de la rentrée universitaire 2020/2012», a-t-il indiqué, tout en chargeant le recteur de l’université Mouloud-Mammeri, le professeur Smail Daoudi, de prendre attache avec le ministère de tutelle pour étudier toutes les voies et moyens d’équipement des nouvelles résidences universitaire en phase d’achèvement. Le wali a visité trois sites susceptibles d’abriter un marché de gros de produits agroalimentaires situés dans les localités de Kaf Laâgab (Tadmait), Tizi-Rached et Tala Athmane. Bel. Adrar