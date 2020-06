Malades souffrant d’hypertension : Risques de décès multipliés par deux

Une étude publiée vendredi dans la revue médicale European Heart Journal révèle que les patients souffrant d'hypertension artérielle admis à l'hôpital pour Covid-19 ont deux fois plus de chances de mourir que ceux qui ne souffrent pas de cette pathologie. «Il est important pour les patients souffrant d'hypertension de réaliser qu'ils ont un risque accru de décès du Covid-19», déclare l'un des auteurs principaux de l'étude, le Pr Fei Li, cardiologue à l'hôpital Xijing de Xian (centre de la Chine). Les patients hypertendus qui ont cessé de prendre leur traitement présentent un risque encore plus grand de décéder du nouveau coronavirus SARS-CoV-2 après admission à l'hôpital, par rapport à ceux qui prennent leurs médicaments, selon ce travail. Pour cette étude observationnelle, des chercheurs chinois et irlandais ont examiné rétroactivement les données des personnes admises entre le 5 février et le 15 mars à l'hôpital Huoshenshan de Wuhan (centre). Près de 30% des personnes admises, soit 850 patients, souffraient d'hypertension. 4% de ces patients sont morts contre 1,1% pour ceux qui ne souffraient pas d'hypertension. Après ajustement pour tenir compte des différences d'âge, de sexe et d'état de santé, les chercheurs ont calculé que le risque de décéder du Covid pour un hypertendu admis à l'hôpital était deux fois supérieur aux autres.