Dr Moulaï Naïma, médecin nutritionniste : «Les consultations sont en hausse sensible»

Le Dr Moulai Naïma, médecin nutritionniste, membre de la société algérienne de nutrition et de médecine ortho-moléculaire, indique que le rôle du nutritionniste n’est pas assez mis en valeur alors qu'une l'alimentation équilibrée et bien préparée joue un rôle important dans la santé. «En effet, le corps humain est fait de multitudes molécules chimiques pour extraire vitamines et oligo-éléments essentiels pour le bon fonctionnement de l’organisme», a-t-elle fait savoir, avant de préciser que le fait de ne pas tomber malade n’est pas le fruit du hasard mais celui de notre hygiène alimentaire.

«Une alimentation saine et riche en anti-oxydants, pauvre en graisse et en sucre, couplée à une hygiène de vie exclut le stress et les produits nocifs et ce sont des conditions pour être en bonne santé», a-t-elle relevé.

Le Dr Moulai préconise une grande consommation de fruits et légumes ainsi que de flavonoïdes -cette molécule très riche en anti-oxydant est présente dans l’oignon, l’ail et d’autres légumes que l’on classifie dans la catégorie crucifère, tels que le chou-fleur, le navet et le radis. Elle préconise aussi de favoriser la consommation de zinc, très présent dans les noix de cajou et dans l’amande.

Le Dr Moulai Naima a affirmé qu’il y a un certain nombre d’autres habitudes à adopter pour préserver sa santé et se prémunir des infections virales. «Tout d’abord, il faut se réveiller tôt, le matin, et ne pas passer sa journée au lit. Il faut ensuite prendre ses repas à l’heure et éviter tout grignotage», a-t-elle souligné avant d’ajouter qu’il faut, également, pratiquer une activité physique régulière. «L’ensemble des enquêtes nous montre que le sport permet de protéger son organisme des maladies cardio-vasculaires». Sur un autre registre, elle a reconnu une hausse sensible des consultations particulièrement depuis l’avènement de la pandémie. «J’ai eu à consulter des patients pour des problèmes digestifs et pulmonaires et parfois pour des pics de tension à cause du stress. A cet effet, je sensibilise surtout mes patients sur la nécessité d’une bonne alimentation, tant à titre préventif que curatif», a-t-elle soutenu.

«J’insiste sur le port du masque et le lavage régulier des mains qui sont des gestes fondamentaux à adopter. De plus, le respect des distanciations sociales doit être rigoureusement suivi par les citoyens pour faire barrière au virus», a-t-elle conclu.

Sami Kaïdi