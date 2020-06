Colombie : Découverte d’une plante essentielle pour la préservation de l’eau

Des scientifiques ont révélé vendredi qu'une espèce jusque-là inconnue de frailejon, plante essentielle à la préservation de l'eau et emblématique des Andes, a été découverte en Colombie, où la biodiversité est la plus importante du monde après le Brésil. Ce frailejon, au tronc épais et qui peut atteindre 1,20 mètre de haut, a été trouvé dans un paramo, lande humide de haute altitude des régions équatoriales, à Sonson (département d'Antioquia, nord-ouest).

La découverte a été annoncée dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement. Les scientifiques ont donné le nom latin d'Espeletia Restricta au nouveau spécimen de cette plante millénaire, dont les feuilles charnues et veloutées retiennent l'eau, et qui peut résister aux importantes variations de température des écosystèmes andins.

«Nous avons découvert (...) une espèce qui n'était pas décrite dans le genre Espeletia», nom scientifique du frailejon, a expliqué Fernando Alzate, biologiste de l'Université d'Antioquia, qui a dirigé les recherches. Il ne reste que 300 à 400 exemplaires de ce spécimen, répartis sur un demi-hectare du paramo de Sonson, ce qui montre «un grave problème de conservation» d'une plante menacée par le changement climatique et le tourisme, selon ce chercheur.

Les frailejons, dont il existe au moins une cinquantaine d'espèces, auxquelles vient s'ajouter le nouveau aux branches plus longues, ne poussent qu'au-delà de 3.000 mètres d'altitude.