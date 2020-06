Taux de change : En finir avec la dualité de compartiments ?

Nadjib Gamache et Mohammed Bachir Mebirouk, respectivement des universités de Sétif et de Jijel, dans une analyse publiée aux Cahiers du Cread, expliquent que les autorités monétaires peuvent ramener cet équilibre à un «niveau inférieur de taux». Par quels leviers ? Les universitaires préconisent l’absorption d’une partie de la demande des devises sur le marché parallèle, «soit celle destinée à financer les opérations courantes à l’étranger des résidants, à travers l’augmentation des montants en devises alloués aux personnes physiques à des seuils «acceptables» ou celle destinée aux opérations en capital à travers la libéralisation de l’acte d’investissement et la levée des contraintes bureaucratiques devant les investisseurs».

De son côté, Abdelrahmi Bessaha, économiste et expert international, estime que l’unification des marchés des changes est possible. Une série de conditions y est exigée. Pour cette année, il est question d’un ajustement progressif du taux de change officiel pour le rapprocher de sa valeur d’équilibre de 150 DA pour 1 dollar, mesure qui doit être cohérente avec le programme de stabilisation macroéconomique. L’expert préconise aussi une augmentation des plafonds indicatifs pour les indemnités de voyage, l’ouverture des bureaux de change pour renforcer les forces de marché dans la détermination du prix des devises et intégrer les ressources en devises qui circulent en dehors du système financier, un assouplissement des restrictions à l’importation, et l’élargissement des participants au marché interbancaires des changes.

À ses yeux, la démarche nécessite également des réformes macroéconomiques et structurelles. Sur le plan macroéconomique, explique le Dr Bessaha, il est nécessaire d’améliorer le recouvrement des recettes, reconstituer une épargne budgétaire et préserver les réserves de changes. Sur le plan monétaire, l’économiste propose d’asseoir une gestion active du taux de change et de maintien de la compétitivité. Quant au plan structurel, entre autres, l’attention, enchaîne l’expert, «doit être portée sur la diversification des exportations et l’ouverture commerciale». Par ailleurs, l’expert recommande une démonétisation du dinar algérien. «Cette mesure est complexe et peut avoir des effets macroéconomiques négatifs si elle n’est pas bien préparée et menée dans le secret pour atteindre le maximum d’efficacité», souligne-t-il. S’ajoute la lutte contre l’économie informelle et la fraude fiscale.

À ce sujet, le Dr Bessaha indique que «l’évasion fiscale est importante et alimente le marché parallèle, et accroît l’écart avec le taux de change officiel. On peut estimer en gros l’évasion fiscale à peu près à 6% du PIB soit 10 milliards de dollars.

Une plus grande bancarisation serait la bienvenue, car la démonétisation va forcer les agents économiques à ouvrir leurs bas de laine permettant aux autorités de drainer les liquidités hors circuits économiques». Par ailleurs l’économiste relève la nécessaire libéralisation graduelle du compte capital de la balance des paiements. Objectif : «favoriser la circulation des capitaux en direction de l’Algérie, et donc disposer de plus de ressources extérieures. Cette libéralisation implique un certain nombre de conditions que nous ne réunissons pas pour le moment».

Fouad Irnatene