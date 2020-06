éducation nationale : Le ministère dévoile les modalités de passage

En effet, une correspondance de la tutelle a été envoyée aux directions de l’éducation et aux directeurs des établissements scolaires de toutes les wilayas dans laquelle sont expliquées les modalités de passage d’un niveau à un autre et celles de calcul des moyennes de passage et d’admission au niveau supérieur.

Concernant le cycle du primaire, «le passage de la première à la deuxième année se fait automatiquement (sans le calcul d’une moyenne précise) tandis que pour ce qui est des écoliers des 2e, 3e et 4e années, le passage au niveau supérieur est conditionné par l’obtention d’une moyenne égale ou supérieure à 4,5/10. Cela dit, le calcul de la moyenne finale se fera sur la base des premier et deuxième trimestres.

Concernant le passage en 1re année moyenne, les élèves concernés auront le même privilège que leurs camarades du primaire», souligne le document dont El Moudjahid détient une copie.