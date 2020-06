Tournoi maghrébin des débats académiques électroniques de Laghouat : De l’art de débattre

Huit équipes prennent part au tournoi maghrébin des débats électroniques, académiques et scientifiques en langue arabe, ouvert jeudi à Laghouat, à l’initiative du centre algérien des débats «Ecouat» (basé à Laghouat). Première du genre, cette manifestation maghrébine, qui s’étale du 4 au 10 juin courant, se déroule, via visioconférence, entre des équipes représentant l’Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Libye, qui auront à se confronter sur des thèmes divers intéressant la société, avec à la clef une qualification aux phases finales.

Le règlement prévoit un cumul de points pour les débatteurs, sachant que le vainqueur engrange trois points, contre un seul pour le vaincu, avant d’atteindre la phase finale et la consécration du champion magrébin dans l’art de débattre, a expliqué le responsable de ce championnat, Ahmed Dhia-Eddine Mechraoui.

Cette compétition académique est supervisée par 45 arbitres internationaux agréés dans le domaine, issus de 15 pays arabes et étrangers, à l’instar de Meriem El-Hani (Liban) qui a affirmé que «ce championnat en langue arabe, initié en cette période de confinement, constitue un cadre d’animation idoine sur les capacités cognitives des jeunes, après une ‘’période de léthargie’’ imposée par la pandémie du Covid-19».

Le superviseur Ahmed El-Batr Echatti (Koweit) a estimé, de son côté, que «les jeunes du Maghreb possèdent de grandes potentialités culturelles, les habilitant à s’imposer lors des championnats mondiaux des débats». Et d’ajouter : «Cela a été constaté lors du dernier championnat international des débats à Doha (Qatar), où le groupe de l’université de Laghouat a obtenu la médaille de bronze parmi 110 groupes participants». La participante Manel Goual (Algérie) a indiqué qu’elle et ses coéquipiers ambitionnent de dérocher le trophée, symbolisant l’entrée de plain-pied et la consécration pour la première fois dans ce genre de compétitions. «D’intenses préparatifs ont été entrepris, dont des joutes amicales, en prévision de cet évènement maghrébin, et notre équipe est fin prête pour la compétition, et ce, dès les débats d’ouverture jeudi soir», a-t-elle ajouté, très confiante.