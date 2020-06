4e et 5e Régions militaires : Exécution d’exercices tactiques avec tirs réels

En exécution de la directive annuelle de préparation au combat au titre de l'exercice 2019/2020, le général major Ammar Athamnia, commandant des forces terrestres a supervisé en compagnie du général major Alaïmia Hassan, commandant de la 4e Région militaire, jeudi dernier, l'exécution d'un exercice tactique avec tirs réels exécuté par les unités du Secteur opérationnel nord-est d’In Amenas.

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, le commandant des forces terrestres a suivi un exposé sur l'exercice présenté par le commandant du Secteur opérationnel, comprenant l'idée générale et les étapes de son exécution, puis a supervisé le déroulement de cet exercice qui a été marqué par un haut niveau de cohésion entre les unités participantes dans l'exécution, avec succès, des missions de combat assignées. A la fin de l'exercice, le général major a salué les grands efforts fournis par les éléments des unités participantes, en soulignant l'importance de l'exécution de ce type d'exercices dans l'acquisition de l'expérience nécessaire afin de renforcer la disponibilité opérationnel et la hisser à ses niveaux les plus élevés.

En outre, le général major Hambali Noureddine, commandant de la 5e Région militaire a supervisé, jeudi dernier, l'exécution d'un exercice tactique avec tirs réels, effectué par les Unités de la 7e Brigade blindée à Tleghma.

Toutes les actions de combat et leur déroulement ont été marqués par un haut professionnalisme durant toutes les étapes de l'exercice, et par un excellent niveau tactique et opérationnel, ce qui a contribué à la réalisation de résultats très satisfaisants traduits par la précision des tirs par les différentes armes, a souligné un communiqué du MDN.