Comité des Conférences de l’AG de l’ONU : Le représentant de l’Algérie auprès de nations unies, élu président

Le représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations-Unies, Sofiane Mimouni, a été élu en qualité de président du Comité des Conférences de l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’année 2020. Cette élection unanime du représentant permanent de l’Algérie intervient suite à la décision du Groupe africain de New York d’endosser la candidature de l’ambassadeur Mimouni pour briguer ce poste. Organe subsidiaire de l’Assemblée générale, ce Comité, composé de vingt et un membres (21), conseille l’Assemblée générale sur toutes les questions relatives à l’organisation des conférences et des réunions des Nations unies. Il est, également, appelé à décider, au nom de l’Assemblée générale, de la suite à donner aux demandes de dérogation au calendrier des conférences approuvé qui ont des incidences administratives et financières.

La présidence de l’Algérie de cet important organe de l’ONU intervient dans un contexte particulièrement difficile marqué par la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) ayant conduit à l’annulation ou au report de la majorité des réunions et événements initialement prévus par les Nations unies durant l’année 2020.

Cette situation donne une importance particulière au travail de cet organe onusien et renforce son rôle car il sera appelé à reprogrammer toutes les réunions ayant fait l’objet de report. M. Mimouni, en sa qualité de président du Comité des conférences devra, ainsi, veiller, en étroite coordination avec le président de l’Assemblée générale et le secrétaire général des Nations unies, à apporter les ajustements jugés nécessaires au calendrier des conférences et des réunions programmées pour les années 2020 et 2021, en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’Organisation onusienne et la continuité de ses activités.