Formation professionnelle - CRA : Convention-cadre pour lutter contre la covid-19

La ministre de la Formation et de l'enseignement professionnels, Hoyam Benfriha, et la présidente du Croissant-Rouge algérien, Saïda Benhabilès, ont présidé, jeudi, une cérémonie de signature d’une convention-cadre visant à mettre en place une nouvelle dynamique de partenariat.

Après les accords signés au cours de cette semaine avec le ministère de la Pêche et l’Association de la protection et d’orientation des consommateurs, le ministère vient a paraphé un nouvel accord qui vise à former des volontaires du CRA et à coordonner les efforts et mobiliser tous les moyens disponibles pour continuer à lutter contre la pandémie du Covid-19.

«La formation débutera samedi et permettra au secteur de la formation de contribuer à la confection et à la réalisation des masques de protection au niveau des centres et des instituts de la formation professionnelle, répartis dans toutes les wilayas», a expliqué la ministre. Elle souligne que plusieurs programmes de formation à destination des bénévoles du CRA ont été élaborés pour leur permettre d’acquérir plus de connaissance afin de sensibiliser les citoyens sur le respect des mesures de protection. Des spots seront également produits à cet effet.

«Les jeunes devraient acquérir le maximum de connaissance et de formation pour pouvoir faire face aux différentes épidémies et aux catastrophes naturelles», a-t-elle estimé.

Selon Mme Benfriha, le secteur veille également à ce que les différents ateliers du CRA soient approvisionnés en matières premières pour la fabrication des bavettes médicales.

Pour sa part, la présidente du CRA s’est félicitée de cet accord qui va, selon ses dires, apporter aux bénévoles un savoir qui permettra de contribuer au programme de lutte contre la propagation du Coronavirus.

«Nous avons reçu depuis le début de la pandémie plus de 500.000 masques de protection à titre de don de la Croix-Rouge chinoise. Ils ont été mis à la disposition de la Pharmacie centrale des hôpitaux. Une délégation se trouve actuellement dans la région d’El Borma aux frontières algéro-tunisiennes pour fournir aide et assistance aux citoyens dans les zones d’ombre», a révélé la présidente du CRA.

Mme Benhabilès appelle les autres ministères dont ceux de l’Education nationale et de la Jeunesse et des Sports à ouvrir leurs portes aux bénévoles du CRA en vue de les faire bénéficier de leurs connaissances.

Mohamed Mendaci