Le Pr Rachid Belhadj, chef de service de médecine légale du CHU Mustapha-Bacha : «La situation épidémiologique est stable»

Le professeur Rachid Belhadj, chef de service de médecine légale du CHU Mustapha-Bacha et directeur des activités médicales et paramédicales, indique que la situation épidémiologique est stable et modérée.

«Nous sommes en train de constater que pour les cas modérés, le virus a le même impact qu’une grippe saisonnière», s’est-il félicité, notant que ce même virus est moins virulent qu’au début de la pandémie. «Cependant, le risque est toujours là», a-t-il nuancé.

S’exprimant sur le plan de déconfinement progressif dévoilé par les pouvoirs publics, le Pr Belhadj a indiqué que l’ensemble du personnel de santé est conscient de la nécessité d’une reprise économique, compte tenu du fait que l’arrêt de ce type d’activité à engendré une certaine détresse sociale. Il a affirmé toutefois que cette réouverture progressive doit s’accompagner d’une vigilance accrue et d’un renforcement de l’ensemble des mesures barrières pour stopper la propagation de l’épidémie. «Nous demandons aux citoyens de nous aider en portant, notamment les bavettes, et nous prions les commerçants et les fonctionnaires d’être fermes vis-à-vis de toute personne qui ne se plie pas au respect des mesures sanitaires», a-t-il insisté, en précisant qu’il s’agit d’un impératif pour protéger la santé publique. «Le déconfinement est certes une nécessité, mais les citoyens doivent adopter des règles strictes, car le virus tue encore», a-t-il dit.

Il a exprimé certaines craintes inhérentes à la période estivale. «Il y a une tradition en été, car ce sont les gens de l’intérieur du pays qui affluent en grand nombre vers les régions côtières. Ce phénomène risque d’engendrer une concentration de personnes risquant de relancer la propagation de la maladie», a-t-il mis en garde, ajoutant qu’en cette période de grande chaleur, les gens dorment moins et sortent souvent.

Il explique qu'«il faut préparer un plan de communication à destination des jeunes afin de convaincre cette frange de la population de la pertinence de respecter les mesures barrières, car la période estivale est une période charnière. En effet, il ne faut pas que l’on remette en question l’ensemble des efforts entrepris ces derniers mois», a-t-il insisté.

Il affirme que s’il y a une augmentation de cas compliqués et de décès, le corps médical n’hésitera pas à demander aux autorités de revenir sur leurs décisions.

Le Pr Belhadj a indiqué que le traitement à base de chloroquine est «extrêmement efficace» et qu’il n’y a aucun cas de complication en Algérie. Et de conclure : «J’ai constaté que ce médicament a permis de soigner en quelques jours des personnes malades et cette molécule est produite en grande quantité dans notre pays.»

