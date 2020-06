Béjaïa : Caravane médicale du Forum des chefs d’entreprises

La délégation du Forum des chefs d’entreprises de Béjaïa, en collaboration avec l’Assemblée populaire de la wilaya, a organisé une caravane médicale au profit des 14 établissements hospitaliers, à savoir le CHU, les 6 hôpitaux, les polycliniques et les centres de soins. Cette action de solidarité a permis la distribution de 60.000 bavettes chirurgicales stérilisées, 100.000 paires de gants en nitrile et latex, 1.200 combinaisons, 1.000 visières, 2.000 litres de savon liquide en bouteilles de 2 litres et 4.000 litres d’eau de javel de format de 25 litres par bidon.

Meradi et Haddadou, respectivement président de la délégation du FCE et président de l’APW, ont remercié les chefs d’entreprises qui ont apporté une grande contribution au secteur de la santé et un soutien total aux personnels médicaux. Ainsi, plus de 500.000 bavettes ont été distribuées pour endiguer la propagation du Covid-19 et dont la situation sanitaire s’est nettement améliorée, avec un recul des cas de décès et de contaminations.

M. Laouer