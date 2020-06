Sétif , L’environnement : une responsabilité citoyenne

En ces temps de pandémie qui nous rappelle plus que jamais la juste place de la biodiversité et son impact sur l’équilibre du vivant et la nécessité d’une prise de conscience aiguë pour la préservation de la nature qui constitue cette année le thème majeur de cette journée, Sétif s’est mobilisée pour célébrer l’événement et marquer l’attachement profond des hautes instances du pays à cette responsabilité citoyenne. Pour ce faire, un imposant programme a été mis en œuvre par la direction de l’environnement, en coordination avec d’autres organismes et des partenaires issus notamment du mouvement associatif directement impliqués dans la mise en œuvre des grands principes des Nations unies dans ce domaine et partant signifier leur volonté de lutter contre les menaces qui pèsent sur les écosystèmes.

Dans ce contexte, le concours de dessin organisé à l’intention des adhérents des clubs de l’environnement à travers les réseaux sociaux est plus que révélateur de cette volonté de sensibiliser ces talents en herbe autour de ces grands objectifs de préservation, mais aussi des dangers que peut induire la perte de la biodiversité qui reste un maillon fort de notre existence. La forêt récréative de Bousselem, un des poumons de la cité d’Aïn El-Fouara, a été choisie pour l’organisation de plusieurs activités, dont des expositions consacrées à l’environnement et à la nécessité de sa protection. La direction de l’environnement, celle des forêts, la direction de la pêche, l’APC et l’ONA étaient présentes en force avec d’autres organismes, comme l’entreprise ECOSET qui agit pour la protection de la nature, des espaces verts, le traitement des déchets, donnant davantage d’importance à cette journée rehaussée par la présence du mouvement associatif.

Le programme a été présidé, jeudi, par le secrétaire général de la wilaya et est marqué par la distribution de masques de protection et de gel hydro-alcoolique aux citoyens, avant la remise au centre anticancéreux d’un tunnel de désinfection.

F. Zoghbi