Reprise progressive des activités : Grand soulagement des commerçants

L’Association nationale des commerçants et artisans a affiché, par la voix de son président, sa grande satisfaction suite à la mesure prise par la gouvernement quant à la reprise progressive des activités commerciales ayant été fermées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.

Contacté par nos soins, Hadj Tahar Boulenouar a indiqué avoir accueilli avec satisfaction et soulagement la décision de réouverture des magasins et annoncé l’élaboration en cours de guides portant les bonnes pratiques à adopter pour prévenir les risques de contamination pour chaque activité commerciale, et ce pour assurer l’accompagnement des commerçants durant cette période. «Ces guides seront distribués au représentant de chaque activité commerciale durant les prochaines 48 heures», a confié le président de l’ANCA. Il souligne l’importance de respecter les consignes, à l’instar de l’obligation du port de masques et les mesures de distanciation sociale, d’hygiène et de désinfection des commerces.

Le secrétaire général de l’Union générale des commerçants et artisans algériens a salué la décision de reprise des activités commerciales et économiques qui est le résultat de la réunion tenue récemment avec le ministre du Commerce. «Ce sont nos propositions pour l’ouverture de certains commerces avec l’observance de nouvelles mesures de protection et de prévention contre la coronavirus. L’UGCAA constitue une force de propositions et a présenté des suggestions pour la reprise de l’activité commerciale avec de nouvelles mesures de protection et de prévention contre le coronavirus», a expliqué Hazab Ben Chahra, qui assure avoir eu une réponse rapide et favorable de la part du Premier ministre.

Le SG de l’UGCAA se dit conscient que la situation économique du pays ne permet pas l'indemnisation des commerçants qui ont été contraints à la fermeture des locaux, à cause de la pandémie du Covid-19. «L’Algérie fait actuellement face à une crise sanitaire et nous devons conjuguer les efforts pour éviter une crise économique», a-t-il estimé, en soutenant que la décision de reprise de l’activité économique et l’ouverture, dans une première étape, de certains commerces a été prise dans le souci de limiter les retombées socio-économiques engendrées par la pandémie. «Les commerçants ont fait face à une période difficile. Il est de ce fait nécessaire de reprendre les activités économiques et commerciales, pour leur permettre de subvenir aux besoins de leurs familles», a souligné Ben Chahra. Exprimant sa grande satisfaction quant à la prise de cette importante décision, il a indiqué que l’UGCAA se porte garante pour assurer l’accompagnement des commerçants, à travers la sensibilisation permanente pour le respect des mesures de protection et de prévention contre le coronavirus. «Ceci pour éviter que le scénario du mois de Ramadhan ne se reproduise», a-t-il insisté, mettant l’accent sur la nécessité pour les commerçants concernés par l’ouverture de respecter toutes les nouvelles mesures qui ont été imposées dans le cadre de cette décision.

Il dit que la réussite de la première phase de déconfinement est déterminante pour pouvoir procéder à la deuxième phase qui permettrait l’ouverture des autres activités commerciales. «C’est la raison pour laquelle nous appelons l’ensemble des commerçants à assumer pleinement leurs responsabilités et d’être vigilants en veillant au respect des mesures d’hygiène et de protection à l’intérieur de leurs magasins», a réitéré le SG de l’UGCAA.



L’APOCE en appelle à la responsabilité des commerçants



Pour sa part, le président de l’Association algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE) considère que la reprise des activités commerciales constitue une étape nécessaire et incontournable. «Nous ne pouvons pas rester éternellement dans cette situation», a noté à El Moudjahid Mustapha Zebdi qui relève cependant la nécessité de respecter les mesures de protection qui doivent être appliquées avec rigueur et sans la moindre défaillance, jugeant très satisfaisantes les mesures prises dans le cadre de la première phase de déconfinement. «Le plan de déconfinement adopté par le gouvernement est en mesure d’éviter une seconde vague de propagation du virus, comme celle vécue en début du mois de Ramadhan», a-t-il estimé.

Pour le président de l’APOCE, la discipline du consommateur et du commerçant constitue un facteur déterminant pour endiguer tout risque de contamination par le coronavirus. «Chaque commerçant doit assumer ses pleines responsabilités», a-t-il affirmé, ajoutant que l’instruction du Premier ministère va dans le sens de responsabiliser les commerçants, à propos du comportement du consommateur au sein des établissements. «C’est le commerçant qui est censé faire respecter les mesures de protection. Dans le cas contraire, il sera soumis à des sanctions», a mis en garde M. Zebdi, qui souligne le rôle important du contrôle et de la surveillance durant cette période.

Kamélia Hadjib