Protection de l’enfance : Bientôt une convention-cadre entre les Affaires religieuses et l’ONPPE

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a annoncé jeudi dernier la conclusion prochaine d’une convention-cadre entre les services de son département ministériel et l’Organe national de protection et de promotion de l’enfance (ONPPE) visant à renforcer la prise en charge de la catégorie des enfants.

S’exprimant en marge d’une rencontre de concertation avec la déléguée nationale à la protection de l’enfance, Meriem Cherfi, le ministre a expliqué que les deux parties entendent travailler de concert pour alléger les souffrances des enfants et les protéger des violences tant au sein des familles que dans les rues.

Le département des Affaires religieuses dispose d’outils pouvant appuyer le travail de l’ONPPE et l’ensemble des institutions de l’Etat en matière de prise en charge de l’enfant algérien, par la proposition de programmes et la recherche des insuffisances, a-t-il ajouté.

Les concertations entre le ministère des Affaires religieuses et l’ONPPE aboutiront à la conclusion prochaine d’une convention-cadre pour protéger nos enfants, a-t-il fait savoir. Saisissant l’occasion de la journée internationale des Enfants victimes innocentes de l’agression (4 juin), le ministre a évoqué les agressions abjectes perpétrées par l’entité sioniste contre l’enfant palestinien, des crimes, a-t-il dit, qui seront retenus par la Mémoire de l’humanité.

A noter que l’Assemblée générale de l’ONU, consternée par le grand nombre d’enfants palestiniens et libanais qui ont été les victimes innocentes des actes d’agression d’Israël, a décidé, à l’occasion de sa session extraordinaire d’urgence sur la question de Palestine, de commémorer le 4 juin de chaque année, la journée internationale des Enfants victimes innocentes de l’agression.

Qualifiant, pour sa part, la rencontre de «très importante» car intervenant au cours du mois de l’enfant (juin), Mme Cherfi a rappelé la célébration, par l’Algérie, de la journée internationale de l’Enfant qui se veut, a-t-elle dit, l’occasion pour passer en revue les acquis de cette catégorie dans notre pays.

Elle a ajouté avoir évoqué lors de cette rencontre les cas d’enfants victimes d’agressions, soulignant l’impératif de travailler main dans la main pour protéger les enfants.