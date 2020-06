Rentrée universitaire à Tizi Ouzou : Réception de 4.000 places d’hébergement

Quelque 4.000 places d'hébergement en résidences universitaires seront réceptionnées d'ici la prochaine rentrée universitaire à Tizi-Ouzou, a estimé jeudi dernier le wali Mahmoud Djamaa lors d'une visite de plusieurs chantiers.

Les projets inspectés, dont ceux de 1.500 lits à Rehahlia (Tizi-Ouzou), 10.000 places pédagogiques et 2.500 lits à Tamda, à l'est de Tizi-Ouzou, sont inscrits dans le cadre des objectifs assignés à la réalisation au titre du budget de l'année en cours.

Le wali a souligné que «la reprise des travaux au niveau de ces chantiers avance, et ce, en dépit des contraintes liées à la crise sanitaire avec laquelle il faudrait désormais coexister», rappelant «la nécessité de respecter les mesures préventives et de doter les travailleurs de moyens de protection».

Deux mille (2.000) autres places pourront être réceptionnées vers février 2021 si, toutefois, «une rallonge budgétaire pour laquelle une demande transmise aux ministère des Finances et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est accordée», a-t-il précisé.

M. Djamaa a, également, procédé lors de sa visite à la prospection de trois (3) terrains situés dans les communes de Tadmait, Tizi-Rached et Tizi-Ouzou, proposés pour l'installation d'un marché de gros en produits agroalimentaires au niveau de la wilaya.

«Il devient impératif de doter la wilaya d'une telle infrastructure et de délocaliser l'actuel marché situé à Annar Amellal (quartier du sud-ouest de Tizi-Ouzou), qui s'avère exigu pour cette activité et génère des désagréments aux commerçants et aux riverains» a souligné M. Djamaa.

De prime abord, le choix a été porté sur le 3e terrain visité, situé à Thala Athmane dans la commune de Tizi-Ouzou, d'une superficie de 3 ha et ne présentant aucune contrainte administrative.