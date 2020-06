Oran : Les obstacles de l’enseignement à distance durant le confinement partiel mis en exergue

Les participants au colloque international virtuel sur «La Société et la Pandémie», organisé à l’initiative du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d’Oran, ont mis en exergue les obstacles rencontrés dans l’enseignement à distance pour achever le programme des études durant le confinement sanitaire de prévention contre la propagation de la pandémie du coronavirus.

Les intervenants ont souligné à la troisième et dernière journée de cette rencontre que les étudiants ont fait face à de nombreuses contraintes ayant fait obstacle à l’efficacité de ce moyen d’enseignement à distance dont la faiblesse du débit d’internet, outre l’indisponibilité de matériels informatiques pour certains.

Dans ce cadre, Badra Mimouni de l’université d’Oran 2 «Mohamed Benahmed», qui a effectué une enquête en mai dernier à travers un questionnaire via Internet ayant ciblé 226 étudiants en doctorat et master de 34 wilayas, que «les trois quarts des étudiants n’ont pas été inscrits à la plate-forme électronique de l’université et que 25 pour cent d’entre eux ne disposent pas d’outil internet, ce qui a rendu les choses difficiles pour réaliser les travaux demandés, effectuer des recherches et poursuivre les travaux de recherche.

La plupart des étudiants sont issus de familles pauvres et ne disposent pas de moyens pour suivre les cours d’enseignement à distance, nonobstant le manque de formation des enseignants et des étudiants pour ce qui est l’utilisation de la plate-forme numérique et la technique utilisée dans ce domaine, a-t-elle évoqué.

Pour sa part, Mustapha Medjahdi, de l’Observatoire national de l’éducation et de la formation a indiqué que l’expérience de l’enseignement à distance durant le confinement a montré que les individus n’ont pas la même capacité d’avoir les moyens de technologie, et non pas la même capacité quant à la maîtrise des moyens de technologies.

Ce chercheur spécialisé en sociologie de la communication a constaté que l’enseignement à distance s’est limité à la numérisation des contenus et à les présenter aux espaces virtuels. Ce qui est important, pour lui, c’est la numérisation effective de l’acte pédagogique qui permet à l’étudiant de se familiariser et d’assimiler les cours et faire émerger ses compétences, a-t-il souligné.