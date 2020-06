Université de Bab Ezzouar : La soutenance de 30 thèses de doctorat entamée

L’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediène (USTHB) a procédé à l’établissement d'un programme des séances de soutenance de 30 thèses de doctorat, lors du mois de juin.

Les trois premières soutenances programmées du 2 au 4 juin concernent les filières de génie mécanique et génie des procédés et se sont déroulées en présence des membres du jury et des responsables de la faculté avec le respect des précautions sanitaires exigées. C'est ce qu'a indiqué Mohamed Boudour, vice-recteur chargé des relations extérieures, de la coopération, de l'animation et de la communication et des manifestations scientifiques. Il précise que suite à un conseil de direction, en présence des doyens des facultés, un planning a été mis en place pour les doctorants pour leur permettre de présenter leurs thèses.

Notre interlocuteur précise que ces soutenances qui représentent entre 30 et 40% des thèses à présenter vont permettre d'alléger le programme de la reprise qui sera, juge-t-il, laborieux en raison des sessions de rattrapage ainsi que les nouveaux inscrits.

Pour ce qui concerne les conditions de la rentrée universitaire 2020-2021, Boudour estime qu'elle se déroulera dans les meilleures conditions et que la direction de l'USTHB est consciente de l'importance de la situation.

«Cette année, nous avons enregistré un grand retard à cause du confinement mais on fait tout ce qui est dans notre pouvoir pour y pallier», souligne-t-il.

Le même responsable a indiqué que les soutenances de doctorat sont soumises aux mesures sanitaires exigées par les ministères de la Santé, notamment le respect des gestes barrières, le port des bavettes, le respect de la distanciation et la limitation de l'assistance pour éviter tout risque. Seuls les collègues de recherche et de laboratoire ou ceux ayant le même thème de recherche sont conviés à y assister.

Par ailleurs, un planning a été établi pour la présentation des mémoires de fin d'études pour les détenteurs du master et licence. Par contre, contrairement aux doctorants dont l'obligation de se présenter devant les membres de jury est indispensable, les candidats du master et licence peuvent présenter leurs thèses à distance via le site électronique.

«Pour les masters et licences, on a été strict. Les soutenances se feront à huis clos sans aucune assistance», affirme-t-il, en précisant que la date limite pour le dépôt des mémoires est arrêtée pour le 17 du mois en cours tandis que les présentations auront lieu du 20 juin au 9 juillet prochains. Pour ce qui des retardataires, ils seront obligés d'attendre jusqu'au mois de septembre.

Kafia Ait Allouache