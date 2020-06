Affaire de détournement du foncier agricole : Hamel condamné à 12 ans de prison

- «Aucun responsable n’osait dire NON à Saïd Bouteflika», insistent des accusés.

- Interventions répétées de Sellal et Bedoui pour le fils de Hamel.

- Baba Ammi : «On recevait les instructions de Sellal par téléphone.»



Le tribunal de Boumerdès a prononcé de lourdes peines contre l’ancien DGSN, Abdelghani Hamel, et d’ex -hauts responsables dans l’affaire de détournement de foncier agricole à Tipasa, poursuivis également pour indus avantages, abus de fonction, trafic d’influence et incitation de fonctionnaires pour l'obtention d'indus avantages.

De notre envoyée spéciale à Boumerdès : Neila Benrahal



Abdelghani Hamel a été condamné à 12 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 1 million de DA. La même peine a été prononcée contre l’ex-wali de Tipasa, Moussa Ghelai (en détention provisoire), alors que les deux anciens walis de Tipasa, Abdelkader Kadi (en détention provisoire), et Mustapha Ayadi ont été condamnés à 10 ans de prison ferme.

Le tribunal a demandé le placement sous mandat de dépôt de Mustapha Ayadi à l’audience. En outre, la présidente a prononcé une peine de 5 ans de prison ferme contre l’ex-directeur des Domaines de Tipasa, Ali Bouamirirène, (en détention provisoire).

Une peine de 3 ans de prison ferme a été prononcée contre Chafik Hamel et l’ex-chef de sûreté de wilaya de Tipasa, le contrôleur de police, Salim Djajai, tous deux en détention. L’ancien ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, a écopé d’une peine de 4 ans de prison ferme.

Le tribunal a également prononcé une peine de 2 ans de prison ferme contre l’ancien directeur de l’Industrie de Tipasa, Abderrazek Haddou (en détention provisoire) et le conservateur foncier de Koléa, Mohamed Bouamama, et une peine d’une année de prison ferme contre Abdelhakim Zerad, investisseur, alors que le DG des Domaines (toujours en poste), Djamel Kheznadji, a bénéficié de la relaxe.

Le verdict est tombé tard dans la soirée de jeudi, après trois jours de procès. Le tribunal de Boumerdès a examiné deux affaires distinctes liées au détournement du foncier agricole.

Lors de la troisième journée, le tribunal a ouvert le deuxième dossier, dans lequel étaient poursuivis l’ancien ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, et trois anciens walis de Tipasa.

Dans cette affaire, Chafik Hamel, l’ancien chef de sûreté de wilaya de Tipasa et l’ancien directeur des Domaines de Tipasa étaient témoins.

L’ancien DGSN, Abdelghani Hamel, qui n’est pas poursuivi dans cette deuxième affaire, était présent dans le box, assis à côté de son fils Chafik, incarcéré lui à l’établissement pénitentiaire de Koléa.

Dans la salle, son épouse et sa fille ne les quittaient pas des yeux, c’est la seule occasion de les voir, a-t-on expliqué. Lors de la levée de l’audience, elles se sont précipitées vers le box, pour leur montrer les photos des petits-fils.

Cette troisième journée du procès a connu des comparutions troublantes, mais très révélatrices, qui pourront éclairer sur la gestion. Les accusés ont chargé des ex-hauts dirigeants, notamment l’ex-Premier ministre Abdelmalek Sellal et l’ancien conseiller à la présidence de la république Saïd Bouteflika. Les auditions ont porté essentiellement sur AMC PHARM appartenant à un des fils de Hamel.



Personne ne pouvait dire non à Saïd Bouteflika



L’ex-wali de Tipasa, Moussa Ghelai, a affirmé qu’il avait été sur sollicité par des hauts responsables dans l’affaire du dossier du fils de Hamel. «Saïd Bouteflika et Noureddine Bedoui m’ont appelé à plusieurs reprises pour le règlement du dossier de Chafik Hamel, suite à l’annulation de la décision d’attribution de terres agricoles par le tribunal administratif. Le ministre de l’Intérieur à l’époque, Nourredine Bedoui, a insisté, dans un deuxième appel, sur ce dossier en me disant qu’il fallait régler rapidement ce problème. J’ai compris qu’il avait été contacté par Hamel le père. Saïd Bouteflika m’a contacté également pour ce dossier, c’est la première fois qu’il m’appelait pour une intervention, mais je n’avais pas compris pourquoi ils insistaient tant pour Hamel», a-t-il répondu au tribunal. Pour les autres bénéficiaires, Zerad, Bouzertit, Ben Ali, Beldjouher, l’ex-wali Moussa Ghelai a rejeté toute intervention en leur faveur, en raison du statut de leur père. «C’est le juge d’instruction qui m’a informé que Zerad était le fils d’un général major, alors que Benali n’avait aucun lien avec l’officier supérieur, il était victime de son nom» a-t-il répondu. Pour Chafaâ, fils de l’ancien ministre du Travail, Mohamed Ghazi, qui figure parmi les bénéficiaires d’une concession agricole, l’ex-wali a nié tout privilège en sa faveur. «Durant toute ma carrière, je n’ai pas violé la loi ou accordé un indu avantage à quelqu’un… ». Il est interrompu par la présidente de l’audience : «Sous la pression, si !» Et Moussa Ghelai de répondre : «Oui, nous sommes des commis de l’État, nous exécutons les instructions. Les recommandations par téléphone sévissent toujours, ce sont des comportements anciens et dif­ficiles à bannir, il faut du temps et des sacrifices.» S’agissant de l’ancien conseiller à la présidence, Saïd Bouteflika, l’ex-wali a insisté : «Comment ne pas exécuter ? Des grands ministres se mettaient debout et «guerdfoulou» (se mettaient au garde-à-vous) juste quand il les a appelés. C’était lui le décideur après la maladie du Président. Personne ne pouvait lui dire non», a-t-il révélé. Hamel du box a lancé, levant le doigt : «Moi !» Il voulait prendre la parole, mais la présidente de l’audience lui a rappelé qu’il n’est ni accusé ni témoin dans cette affaire, et qu’il n’a pas droit à la parole.

C’est là que le représentant du ministère public est intervenu : «Lors de son audition par le conseiller magistrat instructeur près la Cour suprême, en tant que témoin, Saïd Bouteflika n’a pas voulu faire de commentaire ni répondre. Il a juste déclaré qu’il ne connaissait pas AMC Pharm, dont le propriétaire est Chafik Hamel.» L’avocat de la défense de Ghelai a commenté : «Mais il porte préjudice aux gens par son silence.» Interrogé sur le détournement également de terres situées dans des zones touristiques à Tipasa, l’ex-wali a précisé que Hadia. Ch, la directrice de wilaya du tourisme (actuellement SG au ministère du Tourisme, auditionnée comme témoin dans cette affaire), assistait aux réunions des commissions et n’a jamais émis des réserves, tout en précisant qu’elle est une «connaissance» de Sellal. «C’est le Premier ministre Abdelmalek Sellal qui l’a ramenée de Tamanrasset et elle a été nommée à ce poste par le ministre Ben Messaoud, avant d’être nommée SG du ministère», a-t-il déclaré.



Le fils de l’ancien ministre Ghazi et le numéro de téléphone



À son tour, l’ex-wali de Tipasa, Abdelkader Kadi, en détention provisoire, s’est présenté à la barre. Affaibli par la maladie, il parlait à voix basse. La présidente de l’audience a fait preuve de souplesse et lui a proposé à plusieurs reprises de se reposer et d’être auditionné sur une chaise. Il a affirmé avoir été interpellé par le ministre de l’Intérieur, Noureddine Bedoui, pour le dossier Chafik Hamel. «Je l’ai informé que les décisions ont été annulées par le tribunal administratif. J’ai signé 59 décisions d’attribution, dont 40 ont été annulées par le tribunal administratif. L’ex-chef de SW de Tipasa, Salim Djadjai, m’a contacté également pour le règlement du cas Hamel». Il est confronté par le contenu de l’enquête. «Chafaâ, le fils de l’ancien ministre du Travail, a bénéficié d’un lot de terrain sur la base d’une enveloppe où il avait mentionné juste son numéro de téléphone, mais il en a bénéficié parce que c’est le fils d’un ministre», lui a rappelé la juge. De son côté, l’ex-wali de Tipasa, Mustapha Ayadi, a rejeté toutes les accusations. «C’est moi qui ai accordé la superficie de 14.000 m2 à Chafik Hamel», a-t-il répondu au tribunal. La juge lui fait remarquer que le dossier lui est parvenu dans une enveloppe. «Oui, le DGSN Hamel m’a appelé et m’a informé qu’il allait m’envoyer un dossier personnel pour le prendre en charge», a-t-il révélé. L’ex-wali a lancé : «Je suis victime d’une guerre des clans.» Lors de son audition comme accusé, l’ancien ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, a confirmé qu’il a effectivement demandé au directeur des Domaines de la wilaya de Tipasa, le désistement des poursuites judiciaires contre des investisseurs, dont le fils de Hamel et d’ex-hauts responsables, «à la demande du Premier ministre Abdelmalek Sellal à l’époque». Mais Sellal a nié devant le parquet de la Cour suprême, auditionné comme témoin, avoir contacté le ministre Hadji. Ce dernier insiste : «Non, il m’a appelé par téléphone et m’a demandé d’appeler le directeur des Domaines de Tipasa qui avait déposé plainte sans m’en informer.» La juge intervient : «Parole contre parole, c’est pour cela que les instructions doivent être écrites et non pas par téléphone.» Quand elle a demandé à Baba Ammi si Sellal avait l’habitude de donner des instructions par téléphone, l’ancien ministre des Finances a répondu : «Oui, il m’a appelé pour mettre fin aux fonctions du directeur général de la Banque d’Algérie, parce qu’il avait tardé dans le traitement du dossier de SIM. Cela relève de mes prérogatives parce que je suis le président de l’AG des banques, mais c’est la décision de Sellal.» L’ancien ministre a reconnu : «Je n’avais pas mesuré l’importance de ce dossier, et j’ai appliqué, parce que c’était dans un contexte différent d’aujourd’hui.»



Limogeages et interventions : les coups de téléphone de Sellal



Dans son audition comme témoin dans cette deuxième affaire, le DG des Domaines, Djamel Kheznadji, a lui aussi avoué : «J’applique toutes les instructions.» De même, l’audition de l’ancienne directrice du Tourisme, Hadia, comme témoin, a fait ressortir que l’ancien ministre de l’Industrie, Abdesslem Bouchouareb (en fuite), poursuivi dans plusieurs scandales de corruption et témoin dans cette affaire, avait bénéficié d’une superficie du lot réservé au projet de construction de l’École supérieure du tourisme à Tipasa. La présidente de l’audience a relevé des contradictions dans les déclarations du témoin. «Vous êtes revenue sur plusieurs déclarations», a-t-elle dit.

Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a affirmé que les délits commis sont prouvés. «Des enfants de responsables ont bénéficié d’indus avantages sans dossiers de base. On a détourné des terres agricoles et d’autres situées dans des ZET. Le ministre du Tourisme Amar Ghoul a déclaré qu’il n’avait reçu aucune demande d’investissement. Les procédures n’ont pas été respectées. C’est une menace pour la sécurité alimentaire.» De ce fait, le parquet a requis une peine de 15 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de DA contre Abdelkader Kadi et 12 ans de prison ferme contre Moussa Ghelai, assortie d’une amende de 500.000 DA et d’une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende de 500.000 DA contre Mustapha Ayadi. Le parquet a également requis une peine de prison ferme de 4 ans assortie d’une amende de 100.000 DA contre l’ancien ministre des Finances, Hadji Baba Ammi. Le représentant du Trésor public a requis des dédommagements d’un million de DA pour chaque accusé dans les deux dossiers. Après le réquisitoire, dans le box et dans la salle, les prévenus ne laissent paraître aucune inquiétude.

N. B.